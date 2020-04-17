Vakıf okulları eğitimde mesafe tanımıyor

Bu tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı kararla 30 Nisan 2020 tarihine kadar örgün eğitime ara vererek derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Dersler dijital platformlar aracılığıyla devam ediyor

Bu kararın ardından Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları da içinden geçilen bu zor günlerde, koordineli bir şekilde hareket ederek zorunlu olarak ara verilen eğitim öğretim sürecine 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital platformlar ile devam etmeye başladı.

Bu online eğitimin sadece tek yönlü bir ders olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, bu kapsamda akademik derslerin yanı sıra online olarak veli ve öğrencilere psikolojik destek sağlamak amacıyla rehberlik sunumlarının yanı sıra beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik zümrelerinin hazırladığı kapsamlı bir ders programı hazırladıklarını ve uygulamaya başladıklarını belirtti.

Yapılan bu online eğitimlerin sadece Vakıf Okulları mensuplarına değil tüm Erzurum hatta tüm Türkiye için hazırlandığını vurgulayan Karagülle: “Bu süreçte fedakarca çalışan ve öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları adına yoğun gayret gösteren öğretmenlerimizin ürettiği içerikler, tüm öğrenci ve velilerimizin erişimine açık. Canlı derslerimizi okulumuzun YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. Bu kapsamda başlattığımız online derslerimiz, uzaktan eğitime geçiş kararının alındığı günden itibaren toplamda 255 bin kişi tarafından izlendi. Tüm Türkiye'ye hizmet vermenin ve bu rakamlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Vakıf Okulları Online Eğitim Sürecinde Neler Yapıyor?

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının online eğitim sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar hakkında da konuşan Karagülle, şu bilgileri paylaştı: “Tüm kademelerde online dersler ile yıllık müfredata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Online denemeler yapıyor ve deneme sorularını yine online olarak çözüyoruz. Tüm kademelerimizde günlük ödevlendirme yapıyoruz. Günlük ödevlendirmeleri sınıf öğretmenlerimiz eşliğinde yakından takip ediyoruz. Sınav gruplarımızda haftalık online danışmanlık toplantıları yapıyoruz. Rehberlik zümremiz eşliğinde her hafta bilgilendirici sunumları online olarak öğrenci ve velilerimizle paylaşıyoruz. Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik zümrelerimiz ile her hafta farklı etkinlikler planlayarak yine online olarak veli ve öğrencilerimiz ile buluşuyoruz.”

Rektör Çomaklı: “Vakıf Okullarımız, Dijital Dönüşüme Hızlı Bir Şekilde Uyum Sağladı”

Pandemi sürecini hiçbir zaman tatil olarak görmediklerini aksine daha çok çalışmanın bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Evde Kal Uzaktan Eğitim Al sloganıyla çıktığımız bu yolda eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Uzaktan eğitimin ilk gününde öğrencilerimiz ekran başındaki yerlerini alarak öğretmenlerimizin kendileri için hazırlamış oldukları ders anlatım videolarını izleyerek eğitim öğretime heyecanla kaldıkları yerden devam etmeye başladılar. 63 yıllık bir tecrübeye sahip olan üniversitemiz, nitelikli personeli ve donanımlı altyapısıyla hem yükseköğretimde hem de ortaöğretimde adaptasyon sürecini oldukça hızlı bir şekilde geride bıraktı. Özel Vakıf Okullarımız da tüm mensuplarıyla bu süreci içselleştirerek hızlı bir dönüşüm örneği sergiledi. Bu düşüncelerle, öğrencilerimizin eğitimlerinden uzak kalmamaları adına yoğun gayret gösteren tüm öğretmenlerimize, güzel yürekli çocuklarımıza, sürece büyük destek veren velilerimize, ayrıca arka planda büyük emek veren bilişim ekibimize ve idari kadromuza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.