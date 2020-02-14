Vakıf Okulları şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi

Erzurum'da düzenlenen Ortaokullar Arası Küçük Kızlar Kategorisi Basketbol Turnuvasında, Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu. Çeşitli alanlarda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Ortaokulu, Ortaokullar Arası Küçük Kızlar Kategorisi Basketbol Turnuvasında il birincisi oldu.

Karşılaşmalarda yarı finalde Özel Güneş Ortaokulunu mağlup ederek, finalde Vakıf Okulları Ortaokulu il birinciliğine uzandı ve bölge müsabakalarında Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon öğrenciler, 19-22 Mart tarihleri arasında Gümüşhane'de yapılacak Bölge Şampiyonası hazırlıklarına şimdiden başlayarak, Türkiye genelinde alınacak iyi bir dereceyle Erzurum'a dönmek istediklerini söylediler.

Alınan şampiyonlukla ilgili konuşan Vakıf Okulları Ortaokulu Müdürü Erdal Karagülle, öğrencilerin şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandıklarını belirterek, zorlu bir sürecin ardından il birinciliğini hakkıyla aldıklarını söyledi.

Kazanılan başarının en büyük mimarlarından birinin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olduğunu ifade eden Karagülle şunları söyledi: "Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı, spora ve sporcuya verdiği önemi bir kez daha göstererek bu süreçte bizleri yalnız bırakmadı. Biz de verilen bu desteklere layık olduğumuzu kanıtlamak için Atatürk Üniversitesinin sayısız başarılarına bir yenisini daha ekledik. Şampiyonluğumuza emeği geçen başta Rektörümüz olmak üzere öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz dahil herkese teşekkür ediyorum" dedi.