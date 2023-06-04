Vali gençlerle halay çekti, bilardo ve masa tenisi oynadı

Erzurum'un 8'inci Gençlik Merkezi Narman içesinde hizmete açıldı.

Erzurum'da 8'inci Gençlik Merkezinin açılışında Vali Okay Memiş, gençlerle halay çekti, bilardo ve masa tenisi oynadı.

Narman ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılarak hizmete açılan Gençlik Merkezi, bir birinden önemli faaliyete ev sahipliği yapacak. Spor salonu, müzik atölyesi, resim atölyesi, E-Sport, kütüphane, has oda, el sanatları atölyesi, akıl zeka oyunları atölyesini bünyesinde barındıran merkezde bilardo, masa tenisi, air hockey ve langırt da bulunuyor. Gençler için her şeyin düşünüldüğü merkezde değerler eğitimi, piyano, ebru, ney, hat, bağlama ve gitar kursları verilecek.

Merkezi ilk gününde ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, gençlerle bir araya geldi. Çocuklarla halay çeken Memiş, bilardo ve masa tenisi oynadı. Gitar kursunu da gezen Memiş, öğrencilerce seslendirilen İbrahim Erkal'a ait 'Sevme' şarkısına eşlik etti.

Gençlik Merkezi'nde bulunan has odada öğrencilerle kısa süre sohbet de eden Vali Memiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinde bu tür mekânlarının önemine değindi.

Vali Memiş, "Gençlerimiz merkezde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanda önemli faaliyetlerde bulunacak. Çok yönlü olan merkezimiz bu alanda ilçedeki önemli bir ihtiyaca da cevap verecektir." dedi.

Öte yandan Vali Okay Memiş, Narman Spor Kulübü oyuncuları ile de bir araya geldi.

Memiş'e ziyaretlerinde Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşlik etti.