Vali Memiş: “30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yıl dönümü kutlu olsun”

Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; “Türk devletinin kuruluşuna giden Büyük Taarruz Zaferinin 97. Yıl dönümünü millet olarak büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz. 30 Ağustos bu aziz vatanın tapusunun bir kez daha bize ait olduğunun tescili ve dost düşman herkese ilanının yapıldığı tarihi bir gün ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün Başkomutanlığında gerçekleştirilen emperyalistlerin destek ve güdümündeki saldırgan sürülerine ve onun emperyalist müttefiklerine son ölümcül darbenin indirildiği gündür. 30 Ağustos bütün mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin geçekleşmesini sağlayan istiklal ve kurtuluş meşalesinin yakılmasana vesile olan kutlu bir gündür. Tarihi Erzurum kongresinde alınan “ Vatan bir bütündür parçalanamaz, manda ve himaye kabul edilemez'' iradesinin kuvveden fiile çevrilmesinin yıl dönümüdür.

Bu aziz toprakları bizlere kuruluşta kapıyı açarak, kurtuluşta düşmandan arındırarak iki kez vatan yapan Türkün iki büyük evladı Sultan Alparslan ve Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuz asla hatırdan çıkarılmamalıyız. Bu büyük Zafer destanlar yazan kahraman ordumuzun yüce milletimize şerefli bir armağanı olmuştur. Milli Mücadele'yi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu ordumuzun gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünde millet olarak ne kadar gurur duysak yerindedir. O gün olduğu gibi bugün de millet olarak birlik ve dirlik içinde aydınlık ve güzel geleceklere yürüyeceğimizden herkes emin olmalıdır. İçte ve dışta milletimizin başına örülmek istenilen her kirli emel ve her hain tuzak dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin kararlılığı ve devletimizin gücü karşısında yok olmaya mahkûm olacaktır. Dün bize kefen biçmeye kalkanlara 30 Ağustos ile unutmayacakları şamar indirilmiş, bugünde milletimizden alacakları dersler şüphesiz olacaktır. Hain emeller peşinde koşanlara döktükleri şehit kanında mutlaka boğulacaklarında millet olarak inancımız tamdır.

Son bağımsız Türk devletinin ve cumhuriyetin kuruluşuna giden ve “Ordumuz hayat ve haysiyet mücadelesinde milletimizin gayelerinin yegâne dayanağıdır” diyen başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin ve Kahraman Ordumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.”