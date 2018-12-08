Vali Memiş Aziziye ve Aşkale'de besi çiftliklerini gezdi

Vali Oktay Memiş'e gezisi esnasında Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar , Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Bülent Zafer Taş, Aşkale Tarim ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Evran ve beraberindekiler eşlik etti.

Erzurum Valisi Oktay Memiş ilk önce Aziziye ilçesinde faaliyet gösteren Er Doğu büyük baş hayvan çiftliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Vali Memiş daha sonra Aşkale'deki Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Süt ve süt ürünleri üretimi yapan Nail Cinisli çiftliğini ziyaret etti.