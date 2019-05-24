Vali Memiş basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da görev yapan basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Basının önemli bir rolü olduğuna ve basını önemsediğine dikkat çeken Vali Memiş, Valiliğin yeni hazırlanan logosunu da basın mensupları ile paylaştı.

Erzurum basın mensuplarının, tüm haberlerini, desteklerini ve eleştirilerini takip ederek, kendine yol çizdiğini söyleyen Vali Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum'da görev yapan basın mensupları ile iftar yemeğinde buluştu.

Basın mensuplarının yapmış olduğu haber ve eleştirileri takip ederek yapmış olduğu icraatlarda kendine bir yol tanımladığını söyleyen Okay Memiş, Valiliğin sadeleştirilmesi gerektiğini düşündüğü ve Erzurum'un motiflerini yansıtan bir o kadar da durağan ve sade olan logoyu çok beğendiklerini dile getirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Valiliğin logosuna baktığımda sanki deniz kenarında bir İl'de yaşıyormuş hissi veriyordu. Yaşadığımız şehre uygun bir logo değildi. Bu sebeple logonun yeniden tasarlanmasını istedik. Atatürk Üniversitesi'nden hocamız Orhan Ardahanlı, Erzurum'u temsilen çok güzel, içimize sinen ve oldukça sade bir logo tasarladılar” diyerek gazetecilere logonu tanıtımını yaptı.

Tasarımı gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Marka Birimi Öğretim Görevlisi Orhan Ardahanlı, “Somut bir logo tasarladık. Kışı logo üzerinde oluşturacağımız animasyonlarla göstermeyi amaçlıyoruz. Görsel kimlik için bu logoyu tasarladık, umarım ilerde de görsel kimliğimiz zenginleşmeye devam eder” dedi.

Okay Memiş, logoyu tasarlayan Ardahanlı'yı tebrik ederek, “Çok iyi bir iş çıkardınız sizi kutluyorum, nefis bir çalışma oldu” dedi.