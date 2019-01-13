Vali Memiş: “Canlı performansın çok ayrı bir büyüsü var”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin Moliere'e ait, "Mösyö de Pourceaugnac" oyununu izledi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), tarafında sahnelenen oyunla seyirci karşısına çıkan "Mösyö de Pourceaugnac" tiyatro severlere güzel bir hafta sonu akşamı yaşattı.

Erzurum Devlet Tiyatrolarının sezon açılışının ikinci oyunu olan ‘Mösyö de Pourceaugnac'ı büyük bir keyifle izleyen Vali Okay Memiş, sezon sonuna kadar tiyatroyu takip edeceğini söyledi. Seyircinin karşısına dünya klasiklerinden bir oyunla çıkan tiyatro ekibine çiçek verip teşekkür eden Vali Memiş, “Bundan sonra aile ile birlikte takip edeceğim. Bugün salonu dolduran siz tiyatro severleri de ayrıca tebrik ediyorum. Canlı performansın çok ayrı bir büyüsü var. Bir o kadar da zor, kendi adıma çok zorlanırım diye düşünüyorum. Ama bize dünya klasiklerinde yaşattıkları bu oyunu çok keyifle izledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin Moliere'e ait, çevirisini Melih Cevdet Anday ile Erol Güney'in yaptığı oyunda, dekor Hakan Dündar, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kostümler ise Ceren Karahan imzası taşıyor. İki perdelik oyunun kadrosunda EDT Müdürü Sezai Yılmaz'ın yanı sıra Mehmet Yıldız, Emrah Keskin, Nazlı Kurbal, Bayram Atila Karagöz, Levent Aras ve Taner Köse gibi oyuncular yer alıyor.

Ocak ayı boyunca, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" ve "Mösyö de Pourceaugnac" ile sezonu açan Erzurum Devlet Tiyatrosu, “Parkta Güzel Bir Gün”, “Ufak Bir Hata”, “Evlendirme” gibi yetişkin oyunlarının yanında; “Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı”, “Dünyanın Eski Zamanlarında” çocuk oyunlarıyla perdelerini tiyatro severlere açacak.