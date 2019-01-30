Vali Memiş, “Çiftçi iyi bir sanatçıdır”

Erzurum'da şeker pancarı üretiminin artırılmasına yönelik bir toplantı düzenledi. 5 ilçenin şeker pancarı üreticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, çiftçileri birer sanatçıya benzeterek, “Bir çiftçi iyi bir elma üretiyorsa, şekerpancarı üreticisi iyi bir rekolte elde ediyorsa bana göre o bir sanatçıdır, ressamdır, müzisyendir. Çünkü yapılan iş stratejik bir iştir” dedi.

Palandökende bir otelde düzenlenen toplantıya; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Merkez Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ve Muzaffer Albayrak ile muhtarlar ve 5 ilçenin şeker pancarı yetiştiricileri katıldı.

“Bölge ekonomisine 350 milyon TL'lik katkı sağlayacağız”

Toplantıda konuşan Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, 2018 yılında 3783 çiftçi ve 800 çalışanla toplamda 432 bin ton şeker pancarı işlediklerini bildirdi. Sonraki yıllar içinde kendilerine belirledikleri hedefler ile ilgili bilgi veren Karavaizoğlu, “2019 yılında 650 bin ton, 2020 yılında 700 bin ton, 2021 yılında ise 750 bin ton şeker pancarı işleyerek, Erzurum ve Erzincan ekonomisine 350 milyon TL'lik bir katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

“Modern şeker pancarı üretimi yapmayı hedefliyoruz”

Atatürk üniversitesi ve Erzurum Şeker Fabrikası arasında modern bir şeker pancarı üretimiyle ilgili protokol imzaladıklarını dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, üniversiteye bağlı bitkisel üretim ve araştırma merkezi uhdesinde bulunan arazi ile modern tarım teknikleri uygulanacağını belirtti. Ercişli, “Araştırma ve akademik çalışmaları da kapsayan protokol ile şeker fabrikası işletmelerinde teknolojik donanımlardan faydalanarak, ortak modern şeker pancarı üretimi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üniversitemizle birlikte bilgi konusunda çiftçimizi aydınlatırsak arazi boş kalmaz”

Bölge için hayvancılık kadar tarım ürünlerinin de önemli olduğuna değinen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hayvancılık bölgemiz açısında çok önemlidir. En önemli tarım ürünlerimizin başında şeker pancarı gelmektedir. Erzurum Şeker Fabrikası 1954'lerde kurulmuş ancak arzu edilen çalışmaları tamamlayamamıştır. Çünkü şeker pancarından sadece şeker değil, aynı zamanda türevleri olan küspe, ispirto olmak üzere yan ürünleri de üretilmelidir. Bu türevlerde göz önüne alındığı takdirde fabrika daha verimli olarak çalışabilir. Üniversitemizle birlikte bilgi konusunda çiftçimizi aydınlatırsak arazi boş kalmaz ve vatandaşımıza bir fayda sağlamış oluruz. Bizde belediye olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Özel sektör veya kamu sektörü diye bir şey yok, hepsi milli servet”

Erzurum Valisi Okay Memiş ise toplantıya katılanları selamlayarak, “Hep birlikte Erzurum'a değer katacağımıza yürekten inanıyorum. Erzurum'da yaşayan 800 bin vatandaşımızın, muhtarlarımızın ve çiftçilerimizin emrindeyiz. Bizzat ben vali olarak bütün vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisiyim. Albayraklar gurubunun da ihtiyacı olduğunda valilik olarak seferberiz. Özel sektör veya kamu sektörü diye bir şey yok, hepsi milli servet hep birlikte kazanacağız ”dedi.

“Çiftçilik stratejik bir iştir”

Çiftçiliği son derece önemli bir iş olduğuna söyleyen Vali Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Van Gogh nasıl resim yapıyorsa bir çiftçi de eğer hayvancılıkla uğraşarak bir dana yetiştiriyorsa, bir çiftçi iyi bir elma üretiyorsa, bir şekerpancarı üreticisi iyi bir rekolte elde diyorsa bana göre o da bir sanatçıdır, ressamdır, müzisyendir. Çünkü yapılan iş stratejik bir iştir, dünyada çiftçilik hayvancılık stratejik bir iştir. Kamunun desteklediği alanlardır. Amerika, İsrail ve Hollanda destekliyor. Bizler de destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çiftçilerimize çok büyük bir miktarda ödemeler yapıyoruz.”

“Büyükbaş hayvancılıkta hedefimiz 1 numara olmak”

Tarım ve hayvancılık da ki hedeflerinden söz eden Vali Memiş, “Şehir olarak ve sizlerle görüşerek, karşılıklı diyalog içinde kendimize hedef koyduk. Büyükbaş hayvancılıkta 2019 yılının sonunda inşallah ülkemizde bir numara olmayı hedefliyoruz. 790 bin büyükbaş hayvan sayımızla ülkemizde Konya'dan sonra ikinci sıradayız. 2019 yılında doğru çiftçilere vereceğimiz yem bitkisi tohumu desteğiyle bir numara olacağımıza inanıyoruz. Kaynaklarımızı temin etmeye başladık.”

“Ayağımıza çizmemizi giyeceğiz”

Vali Memiş, ayrıca Daphan ve Pasinler ovalarının mineral yapısı itibariyle önemli bir yer olduklarına vurgu yaparak, “dezavantajlarımız varsa bunları avantaja çevireceğiz. Şeker pancarı toprak altında yetişen bir ürün. Bu nedenle soğuktan ve don olayından fazla etkilenmiyor. Bu işlere çaba ve emek sarf edeceğiz. Tarım bakanlığı mühendisleri olarak oturmayacağız. Ayağımıza çizmemizi giyeceğiz ve arazide bu oranları yükselteceğiz. Bu işleri hep birlikte el ele vererek başaracağız” diye konuştu.