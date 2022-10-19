Vali Memiş: “Devletin tek kuruşunu dahi fabrikaya, üretime harcıyoruz”

Organize Sanayi Bölgesi'nde (Oltu OSB) incelemelerde bulunarak, inşaatı devam eden fabrikaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Memiş, Oltu OSB'de kendisini karşılayan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu OSB Başkanı Baki Karaca, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, Oltu İl Encümeni Yusuf Bektaş ve yatırımcılarla birlikte yeni yatırımları tek tek dolaştı. Erzurum DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yeni parseller hakkında bilgiler verdi. Erzurum TKDK İl Koordinatörü Atilla Özlü de yapılan projeler hakkında bilgiler aktardı.

Görev süresi boyunca istihdama yönelik yaptığı çalışmalarla göz dolduran Vali Okay Memiş, "Oltu'da eşi benzeri olmayan Türkiye'nin en şık, en foksiyonel çok güzel butik sanayi bölgesi oluyoruz” dedi.

“Her nerede bir ödenek varsa onu üretime harcıyoruz” diyen Vali Memiş, “Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Erzurum'u üreten bir şehir yapmak istiyoruz. Bu fabrika da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in söz verdiği gibi Oltu'ya bir hediyesidir. Ziyaretlerinde vatandaşlarımızın bir talebi olmuştu ve biz bu talebi yerine getiriyoruz. İmkanımız oldukça daha fazla fabrikalar yapacağız. Devletin bir kuruşunu dahi düşünerek harcayacağız. Nerede bir ödenek varsa onu fabrikaya ve üretime harcayacağız. Erzurum'a da bu yakışır. Özel sektörü canlandırmaya çalışıyoruz. Devlet olarak biz buraları destekliyoruz. Fabrikaların yapılmasını sağlıyor ve buraları uygun şartlarda kiracılara veriyoruz” dedi.

“Tek derdimiz istihdam”

3. OSB sayesinde diğer ilçelerden birçok kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Bizim tek derdimiz var, işsizlik sorununu çözmek. Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, Tortum ve Uzundere'den gelecek olacak insanları burada istihdam etmeyi planlıyoruz. Biz bu projelere el attık, söz verdiğimiz gibi yerine getiriyoruz. İnşallah bu bölgede ‘ben iş istiyorum' diyen herkese iş bulacağız. Karayazı'da, Hınıs'ta ayrı çalışmalarımız var. 2. OSB'de zeminde bir sorun yaşamıştık. Altyapı için çalışmalar başladı. Allah nasip ederse ilk fabrikaları Valilik ve Büyükşehir olarak bizler yapacağız ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bütün fabrikaları da sayın çevre ve şehircilik bakanımızın destekleriyle taşıyacağız. Kimseyi mağdur etmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Hayvancılıkta zirvedeyiz, Türkiye'de bir numarayız. Üretimde de yine bölgenin bir numarası olacağız."

Vali Memiş, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Rus Kilisesi'ni de ziyaret ederek, muhtarlar hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Vali Memiş daha sonra ilçe merkezinde 20 Eylül'de yanan kereste fabrikasının sahibi Baki Karaca'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilçeden ayrıldı.