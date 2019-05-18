Vali Memiş, “ Elimizdeki imkânları israf etmeyelim”

Katılımcılara göreve başladığı günden bugüne kadar ki çalışmalarını anlatan Vali Memiş, “Bu işler moralle ve çaba sarf ederek olur. Kırmızı plakaya binerek hava atarak olmaz. Bunu önce kendime söylüyorum.” dedi.

Palandöken'de bir otelde düzenlenen yemeğe; Vali Okay Memiş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, siyasi parti temsilcileri, işadamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Erzurum'da yaklaşık 7 ay önce göreve başladığını hatırlatan Vali Okay Memiş, yaptıkları çalışmaları anlattı. Projelere başlamadan önce şehrin adeta röntgenini çektikleri ifade eden Vali Memiş, “Çalışmalarımız neticesinde baktık ki en önemli potansiyelimiz hayvancılık. Kendimize hedef koyduk ve dedik ki hayvancılıkta Erzurum'u bir numara yapacağız. Hedefimiz doğrultusunda ilk olarak çiftçimize yem bitkisi tohumu desteği yaptık. Kışı uzun sürdüğü için şehrimizin insanımız hayvanını dışarı çıkaramıyor. Bizde bu nedenle ilk desteği yem bitkisi olarak yaptık. Yaptığımız hesaplar doğrultusunda 2019 yılı sonunda 2020 yılı başında hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Hayvancık alanında bir diğer projelerinin de ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu' olduğunu belirten Vali Memiş, “İlk etapta 120 köyümüze soğuk süt tanklarını yerleştirdik. ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu' projesi marifetiyle bu alandaki işletmelerin fazla ve kaliteli süt işlemesini sağlayacağız, çiftçimize de elde ettiği geliri zamanında ödeyeceğiz. Bugün süt fiyatını da açıkladık. Daha önce 1.2 liraya toplanan süt artık 1.7 liraya alınacak, bakanlığın verdiği destekle birlikte bu miktar nerdeyse 2 lira olacak. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi de bu şekilde istihdam edeceğiz.“ diye konuştu.

“Palandöken Dağı'nı seneye tanıyamayacaksınız”

Konuşmasında Palandöken'deki otel yetersizliğine de değinen Vali Memiş, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“AFAD'ın eğitim yerleşkesi olan yaklaşık 10 yıldır atıl durumda bekleyen bir bina vardı. Bura öylece boş bir halde duruyordu. Bu boş kalan binayı ‘Vilayetler Evi V Palandöken' diye beş yıldızlı bir butik otel haline getiriyoruz. Önceki gün Ankara'daydım lansmanı yapıldı. 15 milyon para harcanarak 35 odalı dağın en lüks oteli olacak. Bununla birlikte dağa en az iki tane daha 5 yıldızlı otel yapacağız. Palandöken Dağı'nı seneye tanıyamayacaksınız. Önemli projelerimiz var. Elimizde böylesine önemli bir merkez var.dünyanın hiç bir yerinde uçaktan indikten 15 dakika sonra kayak yapabileceğiniz bir yer yok. İsraf ediyoruz. Allah israf edeni sever mi? Şu Palandöken'de israf ediyoruz. Dağın en az 5 tane daha 5 yıldızlı oteli kaldıracak kapasitesi var. 47 kilometrelik tesisimiz var. Bu işler moralle ve çaba sarf ederek olur. Kırmızı plakaya binerek, hava atarak olmaz. Bunu önce kendime söylüyorum.”

Vali Memiş ayrıca; Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil Kent Projesine başladıklarına işaret ederek, ağustos ayında 4 tane fabrikayı bitireceklerini ve fabrikaların her birinde 500 kişi istihdam edeceklerini söyledi. Vali Memiş, 2. Organize sanayi bölgesinde 33 tane fabrika inşaatının da devam ettiği bilgisini paylaştı.