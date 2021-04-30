Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun”

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs, dünya çapında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tüm işçiler tarafından daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmemizin temel gücü olan işçi ve emekçilerimize bir vefa günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ise ilk kez 1923 yılında resmî olarak kutlanan bu gün, 2008 yılı Nisan ayından itibaren “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile de 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmiştir. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz" emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte. Bizler, millet olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz ve bunu prensip edinen bir kültürün mensuplarıyız. Üretime yaptıkları katkılar sayesinde, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde önemli paya sahip yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, emekçilerimizin, ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınma hedefine ulaşmasındaki kararlılıkları ve sağduyulu tutumları her türlü takdirin üzerindedir. Bu büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkemizi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden, işçi kardeşlerimin gösterdiği fedakârlık ve gayretlerini, gönülden alkışlıyorum. Emekçilerimizin aşkla ve şevkle çalışmalarının neticesinde devletimiz daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, “En Kutsal Değer” olarak gördüğümüz emeğin ve alın terinin sahibi insanlarımızın yanı sıra, yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum.”