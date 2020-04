Vali Memiş; ‘Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum'

Vali Memiş, polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi; ‘'Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakârca görev yapan polis teşkilatı, 10 Nisan 1845'ten bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için çalışmaktadır.

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. İçişleri Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olan Polis Teşkilatı, merkezde daire başkanlıkları, taşrada ise il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Polis Teşkilatımız 175 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almış bulunmaktadır.

Aziz Milletimiz, bağrından çıkmış Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir. Bu vesileyle, her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” İfadesiyle, polisimizin ne büyük bir öneme haiz olduğunu vurgulamıştır.

Ülkemiz ve insanlık zor bir dönemden geçmektedir. Bu dönemde Polis Teşkilatımız. COVID-19 salgınında tedbirler kapsamında bizler için canla başla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bizler de vatandaşlar olarak, dışarda çalışan polislerimize destek olmak ve toplumumuz için alınan önlemlere titizlikle uymamız gerekmektedir. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın sebebiyle, bu yıl kutlamalar yapılamayacaktır. Dilerim ki, en kısa sürede ülkemiz ve tüm insanlık bu beladan kurtulur.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza ve ailelerine öncelikle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.''