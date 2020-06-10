İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Memiş Erzurum'da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı

Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in ise görev yeri değişmedi.


Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. 24 ilin valisi başka illerde görevlendirildi. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı. Erzurum Valisi Okay Memiş'in ise görev yeri değişmedi. Erzurumlular bu haberle büyük sevinç yaşadı.


Vali Memiş'in görevde kalmasının il için yararlı olacağını dile getiren Erzurumlular, "Valimizin turizm ve ulaştırma hizmetleri konusundaki çabalarını memnuniyetle izliyoruz. Önümüzdeki süreçte yapılan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.