Vali Memiş, güney ilçelerde incelemede bulundu

Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemektir” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ilçe ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ve kurum müdürleri ile birlikte Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti.

Vali Memiş'in ilçe ziyaretlerinde ilk durağı Hınıs oldu. Burada Kaymakam Bülent Ay ve ilçe protokolü tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Memiş, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek Kaymakam Ay'dan ilçenin genel durumu ile ilgili brifing aldı. Brifingin ardından ilçeyi gezen Vali Memiş, çarşı esnafını dolaştı. Vatandaşalar tek tek tokalaşıp talep ve sorunlarını dinleyen Vali Memiş, yetkililere talimatlar vererek sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

Hınıs İlçe ziyaretinin ardından Tekman'a geçen Vali Memiş, Kaymakam Vekili Bülent Ay'dan aldığı brfing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erzurum'da yaklaşık bir buçuk aydır görev yaptığını dile getiren Vali Memiş, ilçe ziyaretlerini burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istedikleri için düzenlediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret ettiklerini hatırlatan Vali Memiş, bugünde Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziyaret ettiği ilçelerin ortak özelliklerinin belediye başkanlığı hizmetlerini kayyum kaymakamların yürütmesi olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, “Bu genç dört kardeşlerimizin hizmetlerini memnuniyetle gördüm kendilerini kutluyorum. Hakikaten bazı ilçelerimizin yaptığı hizmetlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığını gördüm. Geçmişle mukayese edildiğinde fark edildiğini memnuniyetle gördüm, müşahede ettim. Bununla birlikte eksiklerimizi de tespit ettim. 4 ilçemizde köy yollarının asfaltlanması yönünde. 2019‘da biraz daha gayret göstermemiz gerektiğini fark ettim. Türkiye'nin birçok yerinde KÖYDES ve BELDES'le asfaltı yapılmamış köy bırakmamak gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda büyükşehir belediyemiz çalışmalarına yön verecektir. Sayın Başkan'a da bu konudaki tespitlerimi aktaracağım. Bu yolların yapılması onların yetkisinde ve uhdesinde. Ancak kamu hizmetlerinin büyükşehir ya da merkezi idaresi yok. Devlet bir, herkes kamu kaynağı kullanıyor. Bu hizmetleri yerine getirmek durumundayız. Bu 4 ilçede büyükşehir belediyesinin güzel hizmetlere imza attığını gördüm. Yeterli mi dersiniz? Biraz daha hizmet etmemiz gereken durumlar olduğunu görüyoruz. İlerleyen yıllarda bunların hepsi telafi edilecektir” dedi.

“Terörle mücadele kararlı şekilde devam edecektir”

Devletin temsilcileri olarak bütün vatandaşlara eşit mesafede olduklarını ifade eden Vali Memiş, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Kürt kökenli vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Alevi kardeşlerimiz de aynı şekilde. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Ben ve arkadaşlarım bütün kardeşlerimizi kucaklamaya geldik. Devletin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam edecektir. Biz bu mücadelede gücümüzü vatandaşlarımızdan milletimizden almaktayız. Bu gücümüzü yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın kararlığından almaktayız. Bu aziz milletin bizlere olan desteğinden almaktayız. Bu uğurda şehitler vermekteyiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Terörle mücadelenin birçok argümanı vardır. Bunların hepsini yerine getireceğiz. Kardeşlerimizi kucaklayacağız, her zaman yanlarında olacağız. Onlara ağalık paşalık yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Kaymakam, emniyet jandarma buralara valiziyle geldi, geri dönecekler. Burada tek amacımız kardeşlerimize hizmet etmektir.

“Kamu kaynaklarını çarçur etmeden hizmet edeceğiz”

Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban'da yaşayanların başka yerde yaşayanlara imrenmeden, hayatlarını idame etmeleri için imkânlarımızı seferber edeceğiz” diyen Vali Memiş, “Kamu kaynaklarını çarçur etmeden hizmet edeceğiz. 4 ilçeyle ilgili şunu memnuniyetle söylerim. Temel kamu hizmetleri açısından büyük bir eksikliğimiz yok. Eğitim; okulların niteliği niceliği son derece yeterli. Boş geçen ders yok. Öğretmen ihtiyacımız var belli branşlarda ama bu Türkiye'nin gerçeği. İhmal ettiğimiz hiçbir temel kamu hizmeti yok. Sağlıkta ilçelerin hepsinde de hastanemiz, sağlık yatırımlarımız mevcut. Biraz hekim açığımız var. Bu açık sadece bu ilçelerin değil Türkiye'nin genel sorunu. En küçük ilçemizde bile 10'a yakın uzman hekim olması memnuniyet verici” dedi.

“Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz”

Sosyal yardımların devam ettiğini belirten Vali Memiş, “ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapı devlet kapısı, geçen ay da gelsin bu ayda gelsin. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları önlemektir. İhaleye fesat karıştırmasını önlemektir. Kamu kaynağını çarçur etmemektir. Devlet fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz. Lisani hala konuşacak, onları kabul edecek, yardımda bulunacak. Devlet vatandaşa yardım etmezse vatandaş başka yerlerde gider. Biz tasarrufu başka alanlarda yapacağız. Kamu kaynağı çarçur edilmeyecek, lüks kullanmayacak başkasına peşkeş çekmeyeceğiz. Devlet iki alanda kesenin ağzını açacak. Bunlardan biri fakir fukaraya olan yardımlarda cömert olacak iki afet anında devlet kesenin ağzını açacak” ifadelerini kullandı.

“Tarım, hayvancılık ve kış turizminde Erzurum'u bir numaraya taşıyacağız”

Tarım, hayvancılık ve kış turizmi açısından kendimize önemli hedefler hedef koyduklarını belirten Vali Okay Memiş, “2019 sonu itibariyle Türkiye'de bir numara olmak istiyoruz. Erzurum'u hayvan varlığı açısından en üst sıraya taşıyacağız. Bunun katma değeri yüksek ürünlerle ilgili de çalışmamız olacak. Kış sporları kış turizmi açısından bu kenti Türkiye'de bir numara yapma hedefimiz var. Bu potansiyeli gördük. Potansiyeli olan iliz. İnşallah sizlerin desteğiyle hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

“Asayiş güvenlik açısından emniyet jandarma 24 saat dimdik ayakta.”

Asayiş güvenlik açısından çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen vali Memiş, emniyet ve jandarma ekiplerinin 24 saat ayakta olduğunu ifade etti.

Sürekli alanda ve arazide olacaklarını dile getiren Vali Memiş, “Katiyen bu alanı boş bırakmayacağız kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götüreceğiz hem de ülkemizin bölünmez bütünlüğünde sorun olan terörist unsurları da kararlılıkla bertaraf edeceğiz. Bu mücadeleyi kararlılıklı sonuna kadar hep beraber yürüteceğiz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde sözü olanlara bizim de bir çift sözümüz vardır, tedbirlerimiz vardır. Kimse kusura bakmasın” şeklinde konuştu.

Vali Memiş, konuşmasının ardından Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesine giderek okulda yapılan çalışmaları inceledi. Öğrencilerle birlikte okulda bulunan sinema salonunda kısa bir film izleyen Vali Memiş, daha sonra okulun kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Son olarak okulda yakın zamanda kodlama alfabesi eğitimi vermeye başlayan sınıfı gezen Vali Memiş, “İşte bu benim hayalim. Kodlama alfabesi geleceğin eğitimidir. Burada yetiştireceğimiz çocuklar geleceğin önemli bilim insanı olacaktır” dedi.