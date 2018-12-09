Vali Memiş: “Hedefimiz Türkiye'de bir numara olmak”

Erzurum'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı ilçe müdürlükleri tarafından, 2018 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini ortaya koyabilmek adına 'Yılsonu Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Değerlendirme toplantısında Erzurum'un ülke tarımındaki önemini vurgulayan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum'un İki tane çok önemli değeri var. Bunların birincisi Tarım ve Hayvancılık, ikincisi de kış turizmidir. Biz Erzurum olarak her iki alanda da Türkiye'de bir numara olmak istiyoruz. Bunun için artı ve eksilerimizi çok iyi tespit etmeliyiz” dedi.

Palandöken'de bir otelde düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ve 20 ilçenin müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Osman Akar, "Erzurum büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile sektördeki konumunu her geçen gün daha da pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

“Hedeflerime ortak olmanızı istiyorum”

Erzurum'daki hayvan sayısı ve mera alanlarının küçümsenmeyecek ölçüde olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Yaklaşık 800 bine yakın Büyükbaş hayvan varlığıyla Konya'dan sonra Türkiye ikinci sıradayız. 714 bin küçükbaş hayvan varlığıyla da Türkiye'de 22'nci sıradayız. Düz bir ovaya kurulu Erzurum, mera açısından Türkiye'nin en verimli meralarına sahiptir. Hatta Türkiye'deki meralarının yüzde 11'i Erzurum'da bulunmaktadır. Yapmamız gereken bizlere bahşedilen bu nimetleri beraberce değerlendirmektir. Bunun için hep birlikte sahada olmalıyız. Çiftçinin üreticinin yanında olmalıyız. Dolayısıyla yapacağınız çalışmalarla, bizleri büyülemenizi istiyorum. Koyacağınız hedeflerle, geliştireceğiniz projelerle, üreticiye, çiftçiye vereceğiniz desteklerle bizi etkileyin istiyorum. Ben Tarım, hayvancılık ve Kış Turizmi alanında Türkiye'de bir numara olmayı kendime hedef olarak belirledim. Benim bu hedefime ortak olmanızı istiyorum” dedi.

Erzurum'un Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi olarak Türkiye'nin en köklü üniversitelerine sahip olduğuna değinen Vali Memiş, Erzurum'un bu konuda çok şanlı bir il olduğunu, kendisinin de meslek hayatı boyunca tarım müdürlüklerini çok önemsediğini belirtti.

“Hep birlikte sahaya inelim”

Dışa bağımlı kalmadan bir şeyler yapıp kendi ürünlerimizi üretmemiz gerektiğini dile getiren Vali Memiş, “Sanayileşmek hatta dijital dünya bile tarımla alakalıdır. Kendi ürünlerimizi üretip piyasaya sürmeliyiz. Devletimizin de desteğiyle bunu sizler başarmalısınız. Hep birlikte sahaya inmeliyiz. Beraberce bir şeyler icat edip, sorunlara çare bulmalıyız. Yarınlara güvenilir şekilde sağlam adımlar atmak için beraberce çalışmalıyız. Yabancılara bakın ne kadar çok çalışıyorlar. Artık İsrail'den medet ummayalım. Sizin atacağınız sağlam adımlarla üniversiteyi bile etkileyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Bu ekip bu işin üstesinden gelir”

Böyle bir toplantının yapılması şehrimize büyük katkılar sunacağına dikkat çeken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Devletimiz bizleri çok zor şartlarda okutarak yetiştirdi. Sonuç olarak bizlerde devletimize hizmet etmek için devletimizin çeşitli kurumlarında görev almış bulunmaktayız. Tabi bununda bir bedeli olmalı diye düşünüyorum. Şimdi ben böyle bir ekibi görünce, kendi kendime ‘bu ekiple değil Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım idaresi bile idare edilebilir' dedim. Çünkü bu ekip ülkemizin tarım ve hayvancılık politikalarını uygulayacak bilgiye, beceriye ve donanıma sahip olduğu görülmektedir. Ne mutlu bizlere ki, zor şartlarla kurulan ülkemiz bugün böylesine donanımlı bilgili, alanlarında kendisini yetiştirmiş ekiplere sahip. İşte bu ekiplerle el ele verirsek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Toplumun hayrına vesile olmak, gelişmesine katkı sunmak bizim inancımıza göre ibadettir. O halde kendimize hedefler koymalı ve bu hedefleri bire bir yakalamalıyız” diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Okay Memiş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün personelini tek tek dinleyip teşekkür etti.