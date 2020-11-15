Vali Memiş, İş Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden İş Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

20 atölyeden oluşacak olan merkezde, atölyeler yatırımcılara uygun bedelle kiralara verilerek, ar-ge çalışmalarını yapmaları sağlanacak. Atölyelerde 1000 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor.

İş Geliştirme Merkezindeki incelemenin ardından Vali Memiş Süt Ürünleri fabrikasını da ziyaret etti. Erzurum'da süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 6 yerel işletmecinin iş ve güç birliği ile yaptığı 4000 m2 kapalı alana sahip fabrikada ise ilk etapta en az 100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.