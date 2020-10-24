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Vali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, temaslı olması nedeniyle karantinada olan vatandaşları ziyaret etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden Erzurum Valisi Okay Memiş, karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek uyarılarda bulundu.


Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişileri evlerinde ziyaret eden Vali Memiş, "Sizler kurallara uyduğunuz sürece yayılımı engellemiş olacağız ve hep birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa Sosyal Destek Grubuna iletebilirsiniz" dedi.

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