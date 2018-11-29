Vali Memiş kayakseverleri Erzurum'a davet etti

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında sezonu ilk kendilerinin açacağına dikkat çeken Erzurum Valisi Okay Memiş, “1 Aralık Cumartesi günü şehrimizde muhteşem bir törenle kayak sezonuna merhaba diyeceğiz. Türkiye'nin bir numaralı kayak merkezi Palandöken'e tüm kayak severleri davet ediyorum” dedi.

İstanbul- Erzurum Tanıtım Günleri töreninde konuşan Vali Okay Memiş, Türkiye'nin birçok yerinde Erzurumluların yaşadığına dikkat çekerek, “Erzurumlular yaşadıkları yere külfet değil, değer katıyorlar. Erzurum'un birçok manevi şahsiyetlerinden ve Nene Hatun'dan aldıkları o bilinçle, bilgi ve manevi değerlere hâkimiyetleriyle yaşadıkları yere hakikaten değer katıyorlar.” dedi.

Palandöken Dağını Kış turizminin merkezi haline getireceklerini söyleyen Vali Okay Memiş konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Erzurum gerçekten kadim bir şehir. Anadolu'nun giriş kapısı adeta. Sultan Alparslan'ın 1071 deki akınlarıyla başlayan daha sonra Saltuklu Beyliği ile Türklerin Anayurt yaptığı çok önemli bir merkezdir. Birçok güzellikleri içerisinde barındıran Erzurum'da, Çifte Minareli Medresenin, Yakutiye Medresesinin, Ulucami'nin, Erzurum Kalesinin ve Üç Kümbetlerin bulunduğu bölge adeta İstanbul'un Sultanahmet'i gibi. 45 kilometre kayak pisti olan Palandöken efsane bir dağ. Erzurum dışında Dünya'nın hiçbir yerinde havaalanından indikten 15 dakika sonra kayak yapamazsınız. Bizlerde bu özelliklere sahip Palandöken'i bir numara yapmak için çalışacağız. Büyükşehir belediyemizin, kayak federasyonumuzun ve siz değerli Erzurumluların desteğiyle de bunu başaracağız. Erzurum'un güzellikleri tabi ki bunlarla sınırlı değil, Erzurum'da 20 ilçemiz var. Bunların hepsi birbirinden güzel ve gezilip görülmeye değer yerler. Türkiye'de bu yıl en erken kayak sezonunu Erzurum'da açıyoruz. 1 Aralık Cumartesi günü şehrimizde muhteşem bir törenle kayak sezonuna merhaba diyeceğiz. Türkiye'nin bir numaralı kayak merkezi Palandöken'e tüm kayak severleri davet ediyorum”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, katılımcılar stantları gezerek Erzurum'a has yiyeceklerden tattı.