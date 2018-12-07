Vali Memiş Kudaka'dan brifing aldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı (KUDAKA) ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve ajans personeliyle bir süre sohbet eden Vali Memiş, ajansın bölgenin önemli kurumlarından birisi olduğunu ve yaptığı çalışmalarla göz doldurduğunu ifade etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın şehrin turizminin gelişiminde etkin bir rol üstlenebileceğine dikkat çeken Vali Memiş, gerek personel yapısı gerekse diğer imkânları bakımından ajansın bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İl Tarım Müdürü Osman Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yetkililerinde bulunduğu ziyaretin son bölümünde Vali Memiş, ajansın hali hazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte planlanan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.