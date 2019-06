Vali Memiş Mehmetçik'in sofrasında iftar açtı

Ayrılıkçı hareketlerle ve bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Kaymakamlığı'na bağlı Göksu Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Mehmetçik'in iftar sofrasına konuk oldu.

Yol boyunca sık sık durup vatandaşlarla bir araya gelen Vali Okay Memiş, çocuklara da oyuncak hediye etti. Daha sonra Göksu Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelen Vali Okay Memiş'i Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, Karaçoban Kaymakamı Yusuf izci, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan karşıladı. Daha sonra karakol komutanlığına geçen Vali Okay Memiş, komando mangasını selamladı.

Ardından İftar sofrasına geçen Vali Okay Memiş, Kahraman Mehmetçik ile birlikte ezanın okunmasını bekledi. İftarını Mehmetçik ile açan Vali Okay Memiş, ardından göreve gidecek olan komando timini uğurladı.

Vali Memiş burada yaptığı konuşmada, vatanının bölünmez bütünlüğü için her daim görev başında olan kolluk kuvvetlerinin her daim yanında olduğunu ifade etti.

“Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Okay Memiş, “Erzurum jandarması vatanın bölünmez bütünlüğü ve bu ülkeyi bir şekilde sıkıntıya düşürmek isteyen şer güçlerine karşı 24 saat görevdedir. Bu vesile ile bizde bir Ramazan iftarını sizlerle birlikte yapmak istedik. Sadece bugün değil her daim sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istedik. Sizlerden öncelikli ricam ve talimatım kendi güvenliğinizi ve arkadaşlarınızın emniyetini almanızı istiyorum. Mutlaka komutanlarınız bu konuda sizlere gerekli bilgi ve eğitimi veriyordur. Erzurum Alla şükürler olsun asayiş ve terör konusunda çok iyi durumdadır. Her daim sizler ve bizler sürekli arazide olacağız. Sayıları git gide daha düşen terör örgütlerine göz açtırmayacağız. Bu uçsuz bucaksız dağları ovaları asla boş bırakmayacağız. Bu dağlar yüce Türk Milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımız kardeştir. Ayrılıkçı hareketlerle ve bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. İnşallah bu kutsal görevi hep birlikte yerine getiririz. Sizlere ve komutanlarımıza güvenimiz tamdır. Türk jandarma komandosu kendini dünyaya ispat etmiştir. Bunu aldığınız eğitimden ve tarih boyunca gösterdiği performans ve başarınızdan biliyoruz. Bu vesile ile Mübarek Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Okay Memiş, Göksu Jandarma Karakolunda düzenlenen iftar yemeği sonrası Erzurum-Kars yolu üzerindeki kontrol noktasında görev yapan Jandarma ve Emniyet mensuplarını ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.