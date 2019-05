Vali Memiş, “Önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Palandöken göreceksiniz”

Atatürk Üniversitesi Gazetecilik öğrencilerinin soruları karşısında açıklamalarda bulunan Vali Memiş, basın ile arasının her daim iyi olduğunu ve gazetecilere çok değer verdiğini söyledi. Kendi basın ekibinde bulunan ve Valilik ile ilgili çalışmaların sosyal medyada tanıtılması hakkında, olumlu geri dönüşler almasını sağlayan Birol Pekgöz, Ahmet Polat ve Recai Uygur'a teşekkürlerini iletti.

Vali Okay Memiş; “Gizlisi saklısı olmayan bir insanım, basın ile çok iyi çalıştım ve hiç sorun yaşamadım. Basın ve medya çok önemli bir sektör, bizim yaptığımız işleri hizmet ettiğimiz halka, vatandaşlara anlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimizi eleştirmeleri ve bizleri hizmet anlamında yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Basın ve medyanın, bir kentin gelişiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şehir gelişmişse bunda basının katkısı vardır. Bir şehir gelişmemişse, oradaki yöneticiler kadar basının da hatası vardır.” dedi.

“Vali'nin görevi suç önlemek, suçluyu yakalamak ve yargıya teslim etmek, Geri kalan hiçbir işe karışamıyoruz.” diyen Vali Memiş, “Karaçoban'da kaybolan çocuğun sağ olarak bulunması için çok çalıştık. Jandarma, Emniyet, AFAD, 112 ekipleri ve vatandaşlarla çocuğun bulunması için büyük çaba sarf ettik. Keşke sağ bulabilseydik hala soruşturma devam ediyor. Ben çok duygusal bir insanım, Meslek hayatımda çok olayla karşılaştım ancak bir intihar vakasıyla karşılaştım. Öyle hayatlar, öyle hikayeler var ki. Oltu'da bir kız çok sıkılmış, bunalmış, Abisine, onu ne kadar çok sevdiğini, Babasına, beni affet, çok iyi bir babası diyen bir mektup bırakmış ardından, Ben kendimde bir gelecek göremiyorum diyen bir mektup, okusanız ağlarsınız. İnsan psikolojisi çok ilginç.” İfadelerinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşını başlattığı şehirde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Okay Memiş, “Cumhurbaşkanını temsil eden bir kamu görevlisi olarak herkese eşit mesafede olmaya gayret ediyorum. Erzurum'un sorunlarına odaklanıp onları çözme eğiliminde bulunuyorum. Atatürk Üniversitesini çok önemsiyorum. Türkiye'de kurulmuş 5. Üniversite, bu sebeple Rektör ile görüşmelerimiz oldu, üniversitenin standartlarını yükseltilmesi gerekiyor. Olanla yetinmeyip daha da yukarıya çıkması gerektiğini düşünüyorum.” Dedi.

Üniversite ile ilgili çok gözlem yaptığını ve çöplerden dolayı öğrencileri yadırgadığını dile getiren Vali Okay Memiş,”Bu akademik çağa yakışmıyor, Atatürk Üniversitesinde de, Erzurum Teknik Üniversitesinde de büyük eksikler var. İçeriye girildiğinde muhteşem bir kampüs manzarasıyla karşılaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız rektörlerle mevcut, her konuda destek olmaya hazırız. Erzurum'u anlatacak olan dışarıdan gelen öğrencilerdir. Sıkıcı şehirler büyümüyor. Spor, Eğlence, Konser gibi etkinliklerle okul idaresine fikirler verecek onlara isteklerinizi sunacak olan sizlersiniz. Erzurum sıkıcı bir şehir değil, sizlerden biraz daha yaşam tecrübesi olan bir abiniz olarak söyleyeyim. İbn-i Haldun'un çok güzel bir sözü var ‘Coğrafya Kaderdir', Havası Sert İnsanı Mert'tir Erzurum'un, bu yüzden insanlarında sert mizacı var. Öğrencilerin yakınması da bu yüzden kaynaklanıyor. Empati yapın, her şeyi dışarıdan beklemeyin. Nasıl davranıldığı değil niyet önemli.” diye belirtti.

Okay Memiş, “Hayvancılıkta en önemli şey yemdir. Çiftçilerimize binlerce ton yem verdik. Türkiye'de en fazla merası olan il Erzurum, şuan da her taraf yemyeşil, büyüleyici bir havası var bu bölgenin. Hayvancılık için çok ideal bir alan, çok yem dağıtmamız dikkat çekti ve soruldu, biz kamu kaynağını çarçur etmiyoruz, doğrudan vatandaşa veriyoruz. Çiftçiler ekip, biçip hayvanlara yedirecek, girdi maliyetleri azalacak. Bu yüzden yem stoklarına önem vererek çiftçilerimize dağıtım yaptık.” açıklamalarında bulundu.

Çevrede çöpün yanı sıra sigara izmaritlerinin fazlalığına da değinen Okay Memiş, “Azaltalım diye bir şey yok katiyen bırakmalısınız.” dedi.

Kendisinin de zamanında sigara içtiğini Bingöl Genç Kaymakamıyken, Terör örgütlerinin ilçe merkezine yapmış olduğu baskın sebebiyle 3 genç çocuğun vefat ettiğini öğrendiğinde, o gün kullandığı sigarayı iki katına çıkardığını ve iğrendiğini söyleyen Memiş, o gece sigarayı bıraktığını belirterek azaltmak diye bir şey kesinlikle yok, kafanıza koyun ve kesinlikle sigarayı bırakın mesajı verdi.

“Kayak yapmanızı çok tavsiye ederim” diyen Memiş, “Valiliğin ve Büyükşehir'in spor kulüplerinde çok uyguna malzeme kiralayıp kayak yapabileceğiniz imkanlarınız var. Erzurum'da kalıp da kayak öğrenmezseniz sizin için çok büyük bir kayıp olur. Ben bu yıl öğrendim. Müthiş bir şey, aktif olun, hareket edin, gençsiniz, sizleri aktif görmek bizi çok mutlu eder.

Turizm il ilgili projelerimiz var. Palandöken'e girdiğimizde bir kasabaya girmiş hissi vermeyi amaçlıyoruz Dükkanlar açılacak otellerin çevresinde, Uluslararası parkurlar düşünüyoruz. Otellerin hepsinin standartları yükseltilerek daha çok turist getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin en uzun Ziplane parkurunu kuruyoruz. Bir dahaki sezona çok daha yeni bir Palandöken göreceksiniz.” vaadinde bulundu.

Sosyal medya hesabının bulunmadığını söyleyen Vali Memiş, “Benim adıma Twitter ve Facebook hesaplarını basından arkadaşlarım kıllanıyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Birol Bey, Recai Bey ve Ahmet Bey, hesapları kullanıyor. Beni hiç mahcup etmediler onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Spora çok önem verdiğini belirten Okay Memiş, “Çocukluğumda futbol oynadım, Üniversite Futbol takımında kaptanlık yaptım. Hala da çok iyi futbol oynarım, futbola sevdalıyım. Haftada bir mutlaka futbolcuları ziyaret ederim. Erzurumspor olarak düşme hattındayız. Malatya maçına gitmeyi düşünüyorum, 90 dakika boyunca futbol heyecanını içimde tutamıyorum. Sakin ve soğukkanlı olmak mümkün değil, ben şehirle bütünleşiyorum. Görev yaptığım ildeki insanlar ne istiyorsa ben de onu istiyorum, Erzurumspor için ümitliyim. Tüm imkânlarımızla destekliyoruz” sözlerinde bulundu.

“Karbonhidratlı yiyecekler yeniyorum, ekmek tüketmemeye çalışıyorum ancak bir gelenek haline gelmiş olan Pideyi Ramazanda tüketiyorum.” diyerek Pideye yaptıkları indirime değinen Memiş, “Pide kuyruğunda çok beklerdik. Sıcak pideleri evimize götürüp soframıza koyduğumuzu hiç unutmuyorum, bu sebeple pidenin fiyatını düşürdük. Anlayışlarından dolayı Fırıncılar Odası Başkanına ve Esnaf Sanatkar Odası Başkanımıza teşekkür diyorum” dedi.

Basın toplantısı simülasyonunu ardında Vali Okay Memiş ve Gazetecilik öğrencileri toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.