Vali Memiş, “Paranız olsa dahi satın alamayacağınız değerler var”

Vali Memiş,”Cebinizde paranız olsa dahi satın alamayacağınız değerler var. Bir ülkenin savunma sanayisini cebinizde milyarlarca dolarınız olsa dahi alamıyorsunuz. O zaman kendiniz üreteceksiniz” dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen “İhracat Şampiyonları Ödül Töreni”nde 2018 yılında listeye giren ilk 10 isim ödüllendirildi.

Palandöken'de bir otelde düzenlenen program, iş dünyasını ve il protokolünü bir araya getirdi. Programa katılan Vali Okay Memiş, üretimin önemine dikkat çekti.

Son 20 yıl içerisinde dünyada yaşanan ekonomik krizlerde üretim yapmayan ülkelerin ciddi yaralar aldığını aktaran Vali Memiş,” Bütün dünya yaşanan bu krizlerin ardından şunu gördü ki devletin tamamen kontrol dışı olduğu gelişmiş ülkelerin mekanizmalarında dahi ciddi sıkıntılar baş göstermektedir” diye konuştu.

“Cebinizde paranız olsa dahi satın alamayacağınız değerler var” diyerek sözlerini sürdüren Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Bir ülkenin savunma sanayisini kritik sanayisini cebinizde milyarlarca dolarınız olsa dahi alamıyorsunuz. O zaman kendi sanayini özelliklede savunma sanayini kendiniz üreteceksiniz. Bunun dışında bir de kültürü, eğitimi, etik ve demokratik değerleri de paranız olsa dahi satın alamazsınız.”

“Büyükbaş hayvan sayısı 1 milyona ulaşacak”

Erzurum olarak bir tarım ve hayvancılık kenti olduklarını ifade eden Vali Memiş, bu alanda kendilerine ciddi hedefler belirlediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde 730 bin olan büyükbaş hayvan sayısını 890 binlere kadar çıkardıklarını vurgulayan Vali Memiş, “2020 yılında büyükbaş hayvan sayısı 1 milyona ulaşacak. 4 ayda 4 fabrikayı bitirdik. İhalelerini de yaptığımız fabrikaları için ülkenin önemli ihracatçı firmalarından seçtik. İstihdamada ciddi katkı sağlayacak fabrikalarda toplamda 2 bin kişi istihdam edilecek” ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, yeni fabrikalar yapmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 2018 yılı ihracat şampiyonu ilk 10 firmanın ödüllerini aldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.