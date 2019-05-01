Vali Memiş Pirinkayalar Tüneli'nde incelemede bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere İlçesinde yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Erzurum-Artvin karayolu üzerinde yapımı devam eden tünelin inşaatını gezen Vali Memiş, yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Memiş, tünelin tamamlandığında tek tüp halinde 2 bin 302 metre uzunluğa sahip olacağını belirtti.

Çalışmalarla ilgili de bilgi paylaşan Vali Memiş, yaklaşık 1 kilometrelik bir ilerleme sağlandığını, tünelin önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi.

Pirinkayalar Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tehlikeli viraj ve yokuşların da ortadan kalkacağına dikkat çeken Vali Memiş, “Tünel aynı zamanda uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yol çilesine çare olup, kazaların önüne geçecektir. Uzundere, Erzurum'un ve bulunduğu bölgenin en önemli turistik yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Tortum şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Kilisesi toplamda en az 1 milyon turistin ziyaret edebileceği alanlardır. Bu nedenle bölgeyi turistlerin gelip ziyaret etmesi için yapılacak olan karayolları çok önemli” diye konuştu.

Vali Memiş konuşmasının ardından alandan ayrıldı.