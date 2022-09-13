Vali Memiş: “Selçuk Bayraktar yeni ‘Ahi Evran'dır”

Erzurum'da Ahiler haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş konuşmasında, İHA ve SİHA sistemleriyle savunma sanayisini yüzde 80 yerli üretim yapan Selçuk Bayraktar yeni ‘Ahi Evran' dedi.

Erzurum'da Ahi haftası Lalapaşa Kent Meydanında düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve bir çok vatandaş katılım sağladı. Tören mehteran takımının gösterileri ile başladı. Daha sonra ise ahilerin hayatını anlatan bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş ise helal yolla kazanılan 1 rakamının haram yol ile kazanılan 5 rakamından daha büyük olduğunu ifade ederken, İHA ve SİHA ile savunma sanayinde büyük başarılar elde eden Selçuk Bayraktar ve diğerleri yeni ‘Ahi Evranlardır' dedi.

Bugün İHA ve SİHA ile dünya çapında yer edindiğimizi belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bu topraklar Anadolu'da kültürün en değerlisini bulabilmeniz mümkündür. Adalet, eşitlik, terbiye, insan haklarına saygı, hayvan hakları ve çevreye duyarlılık, kadına saygı ve hürmet bunlar hepsi bizim öz değerlerimiz. Hepsi bizim dini inançlarımızla bağlantılı ve medeniyetimizin yapı taşları arasında yer almaktadır. 5 rakamı 1 rakamından büyüktür ancak bizim inancımıza göre helal kazançla elde edilen 1 rakamı haram kazançla elde edilen 5 rakamından daha büyüktür. Bizim ahilerimiz var, esnaflarımız var, esnafımızda olacak modern teknolojide olacak. Bugün İHA ve SİHA teknolojileriyle de dünya çapında yer ediniyoruz. Sadece geleneksel ürünler değil yeni teknolojilerden de faydalanacağız. Yeni Ahi Evranlarımız var. İHA ve SİHA ile savunma sanayimizde yerli üretimde yüzde 80'e ulaştık. Selçuk Bayraktar ve bu alanda başarılı olan diğerleri de hepsi yeni Ahi Evranlarımızdırlar. Yeni teknolojilerle yeni üretimlerle bütün insanlara yüce Türk milleti fayda sağlamaya devam edecektir” dedi.

Ahiliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyleyen Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, “15'nci etkinliğimizi düzenlediğimiz ahilik haftası kutlamalarına bu senede devam ediyoruz. İlimizde 15'nci kutlamaları yapıyoruz ama Türkiye genelinde 35'nci kutlamalar yapılıyor. Ahilik Osmanlıyı cihan devleti yapan sırdır. Ahilik milli hafızamız ve karakterimizdir. Ahiliği tanıtmak ve yaşatmak ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve evrensel bir kültür haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.