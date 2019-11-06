Vali Memiş' ten 9 Kasım daveti

Vali Memiş, “Erzurum halkının yazmış olduğu bu destanın 142'nci yıl dönümünde ecdada yapacağımız kutlu yürüyüşe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nda düşman askerlerinin eline geçen tabyaları taş, balta ve satırla geri alan Erzurumluların yazdığı Aziziye Destanı, 142'nci yıldönümünde tabyalara yapılacak yürüyüş etkinliği ile anılacak. Tarihte '93 Harbi' olarak anılan Osmanlı-Rus Savaşının en çetin muharebelerinin geçtiği Erzurum'da, geleneksel olarak düzenlenen yürüyüş programının bu yıl altıncısı yapılacak. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek proje ile on binlerce vatandaşın tekrar bir araya gelmesi hedefleniyor. 9 Kasım 1877 sabahı Aziziye Tabyaları'nda destan yazan ecdada geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da on binlerce Erzurumlu sabah şafak sökerken ellerinde bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına çıkacak.

Ordu - millet anlayışının güzel örneklerinden biri olan Aziziye destanının önemine dikkat çeken Vali Okay Memiş, "Erzurumlular, 'Aziziye Tabyası düştü' haberi üzerine, sabah namazıyla birlikte kadın erkek, yaşlı genç demeden tabyalara yürümüş, gerek şehrin gerekse de tüm Anadolu'nun 93 harbinde Rus işgalinden kurtulmasında önemli rol oynamışlardır. Halkın tabyalara yürümesi tarihi öneme sahip kahramanlık örneğidir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyemizle birlikte hazırladığımız programla 9 Kasım Cumartesi günü Sabah ezanının ardından Kars kapı Şehitliğinde toplanarak Tabyalara Yürüyeceğiz. Erzurum halkının yazmış olduğu bu destanın 142'nci yıl dönümünde ecdada yapacağımız kutlu yürüyüşe, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.