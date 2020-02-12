Vali Memiş, Tortum ve Uzundere'de muhtarlarla bir araya geldi

2020 yılına muhtarlar toplantısı ile başladığını dile getiren Vali Memiş, mahallelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek için düzenlenen bu toplantıların devam edeceğini bildirdi.

Vali Memiş başkanlığında ilçelerde yapılan muhtarlar toplantısı devam ediyor. 2020 yılının ilk günlerinden itibaren muhtarlarla buluşan Vali Memiş, göreve başladığı günden bu zamana kadar sahada vatandaşlar ve muhtarlarla bir arada olmaya büyük önem verdiğini söyledi.

İspir, Pazaryolu, Karayazı ile Karaçoban ilçelerinden start verdiği toplantılara Tortum'dan devam eden Vali Memiş, İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği muhtarlara seslendi. Geçmiş yıllarda dönemin valileri, belediye başkanları ve vatandaşlarının el birliği ile köylerin yollarını, içme suyunu yaptıklarını ifade eden Vali Memiş, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Eskiden imece usulü ile yapılan bahsettiğimiz tüm işleri artık devletimiz yapıyor” dedi.

Konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyen Vali Memiş, beraberindeki heyetle birlikte Uzundere'ye geçti. Burada da Kaymakamlık binasında bulunan toplantı salonunda muhtarlarla buluşan Vali Memiş, vatandaşlarla ve muhtarlarla sürekli iç içe olmaya özen gösterdiğini kaydederek, mahallelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek için düzenlenen bu toplantıların devam edeceğini bildirdi.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Vali Memiş, köyde yaşayan vatandaşın önceliğinin içme suyu ve yol olduğunu ifade etti.

Vali Memiş, “Köylerin birinci önceliği içme suyudur. İçilebilir sağlıklı içme suyu. Hem kendi hem de beslediği hayvanlar için kullanabileceği su. İkinci önceliği ise yoludur. Yol, ilçe merkezine gelen yoldur. Çünkü köylerimizi ilçeye bağlayan yolları iyi bir asfalt yapabilirsek, ilçe merkezindeki ticareti de canlandırır” diye konuştu.

Devlet olarak tüm vatandaşlara da eşit mesafede olduklarını dile getiren Vali Memiş, “Aldığımız eğitim, ailemizden aldığımız terbiye, dinimizin bize emrettiği hükümler herkesi kucaklamamızı gerektiriyor. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. Biz bunu kesinlikle böyle görüyoruz. Biz etle tırnak gibiyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Uzundere'den ayrılan Vali Memiş'e ilçe ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden yetkililer eşlik etti.