Vali Memiş TÜBİTAK şampiyonlarını kabul etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, TÜBİTAK'ın 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Vali Memiş, bir süre öğrencilerle sohbet etti ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması Türkiye Finali'nde Erzurum Mehmetçik Ortaokulu Türkiye 1'incisi olurken ve Erzurum Hava Meydan Kom. Ort. Türkiye 2'inciliğini almıştı. Liseler Proje Yarışması Türkiye Finali'nde ise Atatürk Anadolu Lisesi Türkiye 2'incisi oldu.