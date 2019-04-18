Vali Memiş turizme katkı sunanları unutmadı

Ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve turizmin önemini aktarmak amacıyla kutlanan hafta kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş, turizm sektörüne destek veren kuruluşlara plaket vererek bir ilki gerçekleştirdi.

Şehrin turizm elçilerini makamında ağırlayan Vali Memiş, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erzurum'un birinci önceliği hayvancılık ikinci önceliği ise turizm olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, “Bizim hayvancılığın dışında en çok önemsediğimiz sektör turizm sektörüdür. Burada kendimize Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir takım hedefler koyduk ve bu hedeflerimize kısmen ulaştık. Öncelikli hedefimiz Palandöken. Palandöken'de yeni bir şeyler yapmamız lazım. Bunun yanında Türkiye'nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Tortum Şelalesi'ni gezdim gördüm. Tortum Şelalesi'nin bakımsızlığından çok büyük hicap duydum. Tortum Şelalesini Manavgat Şelalesi ile yarışır hale getirmek için orayla alakalı bir takım çalışmalar başlattık. Tortum Şelalesi için en az 500 bin turist hedefimiz var. Ayrıca turizm bölgelerinde özel sektörün de önünü açmalıyız. Koruma Kurulundan alacağımız onayla hem özel sektörün projesini yaptıracağız hem de oraya ayrıca bir proje geliştireceğiz. Biz valilik olarak Uzundere'nin doğal taşıyla gölün alanını ve aydınlatmasını yapıyoruz. Orayı çok beğeniyorum, saklı cennet gibi. Bunun yanında Palandöken'de 1 Aralık'ta sezonu açtık ve otellerimizde sezon boyunca hiç yer yoktu. Daha fazla istihdam için en az 2-3 tane daha butik otel yapmamız gerekiyor. Bu saydığımız konuları önemsiyoruz. Çünkü hem ilimizin tanıtımı sağlanmış oluyor hem de istihdama büyük katkı sunuyor. Buna mukabil şehrin muhtelif yerlerinde ve özellikle kale ve civarında Büyükşehir Belediyemizin onardığı tarihi mekânlar mevcut. Bu tarihi yerleri de turizme yönelik işletmelere vermeli, bu şekilde faydalanmalıyız. Hepiniz işinizi iyi yapıyorsunuz, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'inde katıldığı programda Vali Okay Memiş, turizme katkıda bulunan işletmecilere tek tek söz hakkı vererek, onların görüş ve önerilerini dinledi. Ardından Vali Memiş, katılımcılara birer plaket takdim etti.