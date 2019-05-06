Vali Memiş ve Erzurum protokolü TYB'nin programında şiir okudu

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'de bir ilk olan programda Vali Okay Memiş başta olmak üzere Erzurum Protokolü Erzurumlu şairlerle birlikte şiir okudular.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. TRT Erzurum Radyosu sunucusu Ömer Ergedik'in sunumu ile başlayan programda TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli bir selamlama konuşması yaptı.

İspirli konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak bu yıl, 15. Yıl dönümümüzü kutluyoruz. Elbette ki bu 15 yıllık süreçte, şube olarak çok önemli faaliyetlere ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bazı programlar var ki hakikaten Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hazırlamış olduğumuz “Şiir Meclisinden Rahmet Mevsimine” konulu şiir programı da bunlardan birisidir. Şube olarak hazırlamış olduğumuz bu programda, şehrimizi yöneten devlet büyüklerimizle şairlerimizi aynı sahnede buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde halkımız, devlet erkânını, ilk defa sahnede şiir okurken dinleme fırsatı da buluyor. Bu projemizin amacı, yaşadığımız şehir Erzurum'un kurumlarını yöneten devlet erkânıyla halkı, şiirin sihirli ve etkileyici atmosferinde buluşturabilmekti. Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'a, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'na, Bölge Adliyesi Mahkeme Başkanı Mustafa Çetin'e, Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'e, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, bizleri kırmayarak buraya kadar gelip şiirlere ses verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu özel programı hazırlarken kendilerini ziyaret ettiğimiz yöneticilerimiz başta olmak üzere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ve program koordinatörleri Yusuf Kotan ve Ebru Kara'ya ayrıca teşekkür ediyorum.”

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı konuşmada şiirin, sanatın, edebiyatın ve okumanın önemine dikkat çekerek her yerde kitap okunabileceğini; bunun bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'ni ve programda emeği geçenleri tebrik eden Vali Memiş Erzurum'un nasıl büyük bir kültür-sanat şehri olduğunu Erzurum'da yaşamadıkça tam anlamanın mümkün olmadığını hatırlattı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Mevlana'dan bir şiir okuması ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliyesi Mahkeme Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak şiir okudular.

Erzurumlu şairler M.Hanefi İspirli, İsmail Bingöl, Reşat Coşkun, Ali Köseoğlu ve Yusuf Ziya Kibar ile birlikte Adliye Hakimlerinden Necati Daşdan'da kendi şiirlerini seslendirdiler.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen. “Şiir Meclisinden Rahmet Mevsimine” konulu şiir programı, plaket, Türkiye Yazarlar Birliği Rozeti ve hediyelerin takdimi ile son buldu.