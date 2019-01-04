Vali Memiş, yaralı askerleri ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 2 asker, Erzurum'a getirilerek tedavi altına alındı. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri Erzurum Valisi Okay Memiş, ziyaret etti.
Vali Memiş, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.