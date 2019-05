Vali Memiş'e kentsel dönüşüm brifingi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

İlk olarak Meclis Toplantı Salonu'nda sylayt eşliğinde paydaş kurumlarla birlikte bilgi alan Vali Memiş, projeler üzerinde fikir alış verişinde bulundu.

Brifing sonrası Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve yetkili kurum müdürleri ile birlikte Üç Kümbetler ve Hacı Cuma Mahallelerini gezen Vali Okay Memiş, tarihi mekanların iç içe olduğu bu bölgelerde özellikle çevre düzenlemelerinin bir an evvel bitirilmesi ve çalışmalara hız verilmesini istedi.

Kentsel Dönüşüm Sistemi ve turistik yerlerin peyzaj ve düzenleme çalışmalarında her türlü desteği vereceğini ifade eden Vali Okay Memiş, 60 dönüme tekabül eden ve projesi hazırlanan Üç Kümbetler ve çevresinin “Millet Bahçesi” yapılması yönündeki çalışmaların bu yıl başlamasını istedi.

Çekirdek Erzurum'u Yakutiye Bölgesinin oluşturduğunu bu anlamda yapılacak çalışmalarla en az 2 milyon turistin şehri ziyaret edeceğine dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Yakutiye Erzurum Büyükşehir içerisindeki en büyük ilçemiz, bizim göz bebeğimiz. Çünkü tarihi bir konumda nerdeyse 1500 yıllık Türk-İslam kültürünün yaşandığı Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami Erzurum Kalesi, Lala Paşa gibi daha pek çok tarihi tescilli kültür varlığının üzerinde bulunduğu çok önemli bir yer. Benim tanımlamamla adeta Erzurum'un Sultan Ahmet Meydanı gibi. İşte bu bölgede, Üç Kümbetler ve Hacı Cuma bölgesinde yapılacak olan proje çalışmalarını Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Yakutiye Belediye Başkanı ve ekibiyle beraber konuştuk. İnşallah önemli bir proje hayata geçirilecek. Tabi biraz kaynak sorunu var, bunu çözmek adına da Çevre ve Şehircilik Bakanımız ilimizi ziyaret geldiğinde bu alanı Millet Bahçesine çevirme fikrimizi ortaya atmıştık kendileri de kabul etmişlerdi. Bunun üzerine bütün projeleri hep beraber masaya yatırdık ve kısa süre içerisinde de başlatmayı hedefliyoruz. Bu bölge çok önemli, bu bölgeden çok ciddi anlamda turizm geliri bekliyoruz. Millet Bahçesini de bir an evvel başlatacağız. Haftaya ekip halinde Ankara'ya gideceğiz ve bu konuları takip edeceğiz. Yine Hacı Cuma bölgesinde yapılan bir proje vardı, daha önceki Belediye Başkanımız'ın projelendirdiği bir konu, iki defa ihale edilmiş olmasına rağmen işin herhangi bir müşterisi çıkmadı. Dolayısıyla belediyemiz bir kez daha ihale edecek eğer yine de çıkmazsa revize edeceğiz. Arkadaşlarımız hem tarihi dokuyu hem de belediyenin yapmış olduğu harcamaları ve masrafları azda olsa karşılayabilecek bir proje üzerinde çalışacak. Bu bölgeyi çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi bu projeleri hayata geçirirse ben en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğini hatta Palandöken ile beraber daha da çok artacağına yürekten inanıyorum. Allah nasip ederse göreceksiniz sezon başlamadan Palandöken'de yeni yerler yapacağız, vatandaşın kullanımına açacağımız yeni dükkânlar Büyükşehir Belediyemiz yapacak İnşallah. Yeni tesissilere yeni otellere başlandığını göreceksiniz. Her geçen gün Erzurum'a değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve diğer kurum müdürleri ile birlikte restore edilen tarihi Erzurum Evlerini ziyaret etti. Buraların turizme hizmet vermeleri için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.