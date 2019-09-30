Vali Memiş'ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya'daki yaşlı nüfusun giderek arttığını görerek, yaşlılara hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi amacıyla, 1990 yılında, 01 Ekim tarihini “Dünya Yaşlılar Günü” olarak ilan etmiştir. Geçmişten günümüze bizlere saygı sevgi çerçevesinde hayat boyu tecrübelerini ve kültürlerini kuşaktan kuşağa aktaran, yeni nesil gençlerimizin de doğru bir şekilde yetişmesine ışık tutan büyüklerimize “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” münasebetiyle tüm yaşlılarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi yaşam; çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık gibi göreceli kavramlar arasına sıkıştırılmış bir süreçtir. Bir yanda henüz yirmili yaşlarda olmasına karşın kendini yaşlı hisseden, umudunu yitirmiş gençleri görürken çevremizde, bir yandan da seksenli yaşlarında hala üreten, yaşama direnen pek çok da yaşlı görmekteyiz. Ülkemizde yaşlı hizmetlerini yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Milleti'nin geleneğinde en saygın yeri olan yaşlılarımıza değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında en iyi hizmeti verebilmek için, kişi ve kuruluşların katkılarıyla devletimizin organizasyonunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, ilimizde de yaşlılarımıza hizmet veren gerek resmi gerek özel kuruluşlarımız bulunmaktadır. Bu kuruluşlar toplamda; halen 289 kişi barındırmaktadır. Ayrıca, yaşlılarımıza 2018 yılında başlatılan bir proje kapsamında; 2019 yılının ocak ayı itibariyle, kişisel bakim, ev temizliği ve psiko sosyal destek verilmektedir. Hayatlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkemize hizmetle geçirmiş bu büyüklerimiz, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları bu dönemlerinde de hayatlarının sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak, onlara gereken sevgi, saygı ve ihtimamı göstermek toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutluyor, ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”