Vali Memiş'ten 15 Temmuz mesajı

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dün, İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne dahi yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yâd etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak için Valiliğimiz öncülüğünde; sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte toplumsal bilince katkı sağlamaya yönelik bir dizi programlar planlanmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde tüm yurtta gerçekleştirilecek programların yerine getirilmesi; yapılacak olan tüm programlarda, 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Allah'a şükürler olsun ki 15 Temmuz da Yüce Türk Milleti bu menfur kalkışmayı bertaraf ederek, hain emeller peşinde koşanların bu kötü niyetlerini gözünü dahi kırpmadan, canını ortaya koyarak boşa çıkarmıştır. Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere FETÖ, PKK gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, bu alanlarda milli birlik ve toplumsal çoğulculuk anlayışı ile hareket etmektir. 15 Temmuz gecesi halkımız bu dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek; bu vatanın birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm şer odaklarına haykırmış ve gereken dersi vermiştir. 100 yıl önce İstiklal Mücadelemizin seyrini değiştiren Kuva-i Milliye ruhunu 15 Temmuz'da da yaşatan, iç ve dış düşmanların hain emellerine karşı direnen, bağımsızlığımızı ve demokratik haklarımızı canı pahasına muhafaza eden ve 15 Temmuz Destanı'nı yazan her bir Türk yiğit evladı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. 15 Temmuz gecesi ve devam eden günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırmasıyla bütün illerimizde olduğu gibi kahraman dadaş Erzurum halkı da, coşku ve heyecanla üzerine düşen kutsal vatan görevini en güzel şekilde ifa etmiştir. Bu hain ve menfur girişimi bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda Hakk'ın rahmetine kavuşan şanlı tarihimize bir şanlı sayfa daha katan 250 şehidimizi rahmetle anıyor, 2500'e yakın gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum. Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden sahip çıkan ve en başta da günlerce, heyecanını hiç kaybetmeden Erzurum meydanlarını boş bırakmayan hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna, bu toprakları canları pahasına ve her türlü fedakârlığı göstererek, bize vatan kılan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, çok kıymetli gazi kardeşlerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerken, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum.”