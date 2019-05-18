Vali Memiş'ten 19 Mayıs mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şunları söyledi; “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Yüce Türk Milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 100. Yıl dönümünü, 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu içinde, gençlik haftası boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle hep birlikte kutlayacağız.

Bu günün, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır.

Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz.

Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda Dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır.

Bu duygularla, geleceğimizin teminatı ve en büyük umudu olan gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Gençlik Haftasını içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”