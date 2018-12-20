Vali Memiş'ten, DAP'a ziyaret

Kaynakları etkili kullanarak, ‘üreterek kalkınmak' zorunda olduğumuzu söyleyen Vali Memiş, “Proje üreteceğiz, kaynak temin edeceğiz ve uygulayacağız. Bunlar bizim temel görevlerimiz. Ben buraya noterlik yapmaya gelmedim” dedi.

Son Valiler Kararnamesiyle Erzurum Valiliği'ne atanan Vali Okay Memiş'e, ziyaretinde, DAP İdaresi'nin kuruluş amacı ve yapılan çalışmalar ve bugüne kadar Erzurum'da desteklenen projeler hakkında, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından bilgi verildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 08.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile merkezi bir teşkilat olarak kurulduğunu ve DAP'ın kuruluş amacının uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmak olduğunu söyleyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, sorumluluk alanında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illeri bulunmakta iken, Bakanlar Kurulunun 8.06.2016 tarihli kararıyla bu illere Sivas'ın da eklendiğini ve bağlı il sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

Kamu kurumlarının, bölgenin öncelikli alanları olan tarım ve hayvancılık projelerine 2013 yılından bu yana ağırlıklı olarak finansal destek sağladıklarını dile getiren Başkan Demir, bu konuda Erzurum'da desteklenen projeleri anlattı.

Başkan Demir, “Göreve başladığımız dönemde bölgede bir tane bile Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı yoktu. Tip projelerini dahi İdaremizin yaptığı 4 tanesi (Hınıs, Horasan, Oltu, Narman) Erzurum'da olmak üzere bölgede şu anda toplam 28 adet Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarımız var” dedi.

Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerine, yüzde 90 finansmanı DAP İdaresi tarafından karşılanan modüler yapıda, küçük kapasiteli, standarttı yüksek, 2 adet kesimhane yapılacağını kaydeden Başkan Demir, Erzurum'da 55 adet Sulama Projesinin finanse edildiğini, bu kapsamda 124 bin dekar alanın sulamaya açıldığını ve 256 km kanal imalatının yapıldığını dile getirdi. 15 İl'e yaklaşık 28 bin adet sac ve -40 dereceye dayanıklı beton sıvat dağıtıldığını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne verilen sıvat sayısının ise 3 bin 510 adet olduğunu belirtti. Bölgede desteklenen 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezlerinden bir tanesinin Erzurum'da yapıldığını ve kadın çiftçilerin bile yer aldığı 594 çiftçiye, 140 adet konaklamalı eğitim verildiğini ileri sürdü. Erzurum'da desteklenen projeler hakkında konuşmasına devam eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Hayvanları dış parazitlere karşı korumak için proje fikri İdaremize ait olan, Atatürk Üniversitesi ve Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa üretilen Mobil Koyun Banyoluğunun yapımına vesile olduk. Bunlardan 18 tanesini Bölge illerinin Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine hediye ettik, Erzurum'a ise 2 adet verildi. Ayrıca, bölgedeki yerel hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere Otovaks Aşı Üretim Merkezi için Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine 2.2 milyon lira destek sağladık. Bölgede bitkisel üretimde teknolojinin kullanımı ve alternatif ürünlerin üretimi teşvik edilerek üretimin ve verimliliğin artırılması için 25 projeye 6 milyon TL kaynak tahsis ettik. 218 ton tritikale tohumu dağıtıldı. 65 Da alanda 4 adet kapama meyve bahçesi, 7 adet eğitim ve uygulama amaçlı sera kurulumunu destekleyerek, 51 bin da mera altyapısında iyileştirmeye imkan verdik. Bölgede tarımsal makinalaşmaya Erzurum ilinden başladık.”

Sosyal-kültürel ve kentleşme yatırımlarına değinen Başkan Demir, Erzurum Kalesi ve Muratpaşa Cami ve Hamamı restorasyonu ile Aziziye Termal Kampüs ve Mesire Alanı Projelerinin DAP İdaresi tarafından desteklendiğini, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Karaçoban, Oltu, Olur, Palandöken, Şenkaya, Tekman ve Yakutiye ilçelerinde toplam 18 adet Semt Kütüphanesi kurduklarını ayrıca, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle 20 ilçede gerçekleşen 28 programla 36 yazarı 30 bin gençle buluşturarak 30 bin kitap dağıtımına imkan sağladıklarını söyledi. Yerli ve milli teknolojiler üreten, öğrenen, öğreten ve öğrenmeyi öğreten, üretken, girişimci ve yenilikçi bir nesil yetiştirecek Mucitpark projesine de değinen Başkan Demir, Erzurum'a bugüne kadar toplam 130 projeye destek sağladıklarını belirterek, “Projelerin verimliliği için aynı duyarlılığı uygulayıcı kuruluşlardan bekliyoruz” dedi.

DAP İdaresi'nin, bölgenin gelişmesi ve kalkınması için kaynak sağlayan önemli bir kurum olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, doğru projeler ve yerinde alınacak kararlar ve kurumlar arası işbirliği ile belirlenen hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağının altını çizdi. Vali Memiş, konuşmasında, bölgenin ve Erzurum ilinin sorunlarına değinerek, Gümüşhane Valiliği sırasında tarım ve hayvancılıkta yapılan yerinde uygulamalardan nasıl olumlu sonuçlar alındığını aktardı.

Vali Memiş, şunları söyledi:

“Erzurum'u hayvancılıkta bir numara yapmak istiyorum. Ve yapacağız. Toplantımızı yaptık, hedeflerimizi belirledik. 2019 yılı sonunda en az 1 milyona yakın büyükbaş hayvan varlığıyla birinci olmak istiyoruz. Bu ulaşılabilir bir hedef. İkincisi kış turizminde Türkiye'de bir numara olmak istiyoruz. Palandöken'deki o alanın nakış nakış işlenmesi için var olan master planının yenilenmesi lazım. Zaten yeni bir master planın yapılacağını söylediniz. Eksikliklerimiz olabilir ama biz bunu yapacağız. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü bu iki alanda vatandaşımıza ekmek yedireceğimize inanıyoruz. Bu alanda para kazanacağız, bu alanda ilerleyeceğiz. Yem bitkileri konusunda sunacağımız projeye sizlerden destek istiyoruz. Tamamıyla ben yürüteceğim bunu. Çünkü aklın yolu bir, hayvancılıkta ise en önemli unsur yem bitkisi üretimi. Kaynak kısıdımız yok, çalışmaktan yana sıkıntılarımız var. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Biz proje üreteceğiz, kaynak temin edeceğiz ve uygulayacağız. Kısacası üreterek kalkınacağız. Bunlar bizim temel görevlerimiz. 20 yıl içerisinde kodlamayı bilmeyen kimseler cahil kabul edilecek. Kodlama geleceğin alfabesi. Burası kış memleketi ve Erzurum'u bir yazılım üssü yapalım istiyorum.”

DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan Güler, Mehmet Özdoğan'ın katıldığı toplantıya, ayrıca Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Engin Sancı, Yatırım İzleme Şube Müdürü Ekrem Yılmaz Aktaş, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan ile DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız da katıldı.

Toplantı sonrası, DAP İdare Binası içerisinde bulunan Destinasyon Yönetim Ofisi birimini de gezen Vali Memiş, kış turizmi anlamında uluslararası bir farkındalık oluşturacak personele çalışmalarında başarılar diledi.