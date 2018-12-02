Vali Memiş'ten “Dünya Engelliler Günü” mesajı

Vali Memiş, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Toplumumuzun önemli bir parçası olan Değerli Engelli Kardeşlerimiz; 03 Aralık tarihi ülkemizde, “Dünya Engelliler Günü” olarak kutlanmaktadır. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartı, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamaktır. Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkânı sağlamak en büyük hedefimizdir. Ayrıca, “Eğitim her engeli aşar” gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle, Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerinde bir araya getirilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, nüfusumuzun bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması ilkesinden hareketle, engellilerimizin üreten bireyler olarak, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bahse konu kardeşlerimizin bu durumları dikkate alınarak, topluma kazandırılmaları için çeşitli etkinlikler yapılmakta ve projeler uygulanmaktadır. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, “3 Aralık Engelliler Günü” nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”