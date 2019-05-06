Vali Memiş'ten “Furkan” açıklaması

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Erzurum Valiliğinde bir basın toplantısı düzenleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "17 Nisan Çarşamba günü yaklaşık 20 gündür kayıp olan Furkan Yiğit isimli çocuğumuzun, bugün maalesef ölü olarak bulunduğu bilgisine ulaştık. Erzurum Valiliğimiz, Erzurum İl Jandarma ekiplerimiz, ilçe jandarma ekiplerimiz, emniyet müdürlüğümüzün ekipleri ve özel olarak oluşturduğumuz ekiplerle bu konu araştırıldı ve soruşturuldu. AFAD ekipleri, 112 ekipleri ve köydeki diğer vatandaşlarla beraber neredeyse 24 saat esasına dayalı olarak gece gündüz bu çocuğumuzun bulunması için çaba sarf ettik. Muhtelif senaryolar üzerinde de duruldu, aile bireylerinin çelişkili ve değişik ifadeleri vardı. Konu Hınıs Cumhuriyet Savcılığı tarafından da ayrıca soruşturulmaktadır. Biz bütün ihtimalleri değerlendirerek çocuğumuzu sağ olarak bulmak için büyük çabalar gösterdik, Erzurum bünyesinde çalışan bütün 112, AFAD, ekipleri Türkiye'de bulunan ekiplerin en iyileridir diyebiliriz. Coğrafyamızda yoğun kış şartlarından dolayı ekiplerimizin uzman olduğunu netlikle ifade edebilirim. Bölge epeyce tarandı. Köyün yanında ki dereye düşmüş olabileceği ihtimaliyle dalgıçlarımız neredeyse her gün o bölgeyi karış karış aradılar. Hatta Murat nehrine gitmiş olabileceği ihtimalini bile varsayarak Muş'da bulunan ekipleri dahi harekete geçirdik. Bu sabah köyün yaklaşık 12 kilometrelik uzağında çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın bulunduğu bölge, ekiplerimizin arama tarama yapmış olduğu bölge, yola yakın bir yerde. Cumhuriyet Baş Savcılığı, Hınıs Baş Savcılığı olayı inceleyecekler ve çocuğun ölüm sebebini açıklayacaklar. Henüz bilgi çok yeni, en kısa sürede Furkan Yiğit'in ölüm sebebini ortaya koyacağız. Çocuğumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Olayla ilgili her şeyin otopsi neticesinde netlik kazanacağını dile getiren Vali Memiş, “Hassas bir konu, soruşturma devam ediyor. Elimizde bilgiler ve doneler var ancak şuan açıklama yapamıyorum. Babanın çelişkili beyanları vardı, şiddete bağlı veya cinayete bağlı bir durum olup olmadığını net olarak belirtemiyoruz. Uzman ekiplerimiz tarafından hassasiyetle devam ettirilen süreç babanın tutukluluk halini getiriyor.

Bölge droneler ile muhtelif araçlarla defalarca tarandı, oradaki insanlar bizi belli yerlere kanalize ettiler. Kanalize ettikleri yerin çok farklı bir istikametinde çocuk bulundu. Bizi bilinçli olarak mı yapıldı, farklı bir niyet mi vardı bilmiyoruz ama çocuğun bulunduğu noktaya ekiplerimiz 150 kişiyle tarama gerçekleştirmişti. Günlerce aradığınız kişiye 1 metre fark kala bulamadığınız zamanlarda oluyor. Geçtiğimiz günlerde Narman'da böyle bir olay yaşandı ama gece yarısı ekiplerimizin aramalarıyla diğer köyde sağ salim bulundu. Tekrardan herkesin başı sağ olsun” diye konuştu.