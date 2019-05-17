Vali Memiş'ten Müzeler Günü mesajı

1982 yılından itibaren her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “Müzeler Haftası”, 18 Mayıs tarihinin UNESCO tarafından tüm dünyada “Müzeler Günü” olarak kabul edilmesi nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 Mayıs tarihinde “Müzeler Günü” kutlamalarının icra edilmesinin uygun görüldüğünü ifade eden vali Okay Memiş; “Müzeler günü etkinliği çerçevesinde; Ülkemizdeki doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılması ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu da göz önüne alınarak, özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır” dedi.

Müzelerimizin, tarihe ışık tutan aynalar ve aynı zamanda tarihimizin yaşayan tanıklar olduğunu kaydeden Vali Memiş daha sonra şunları söyledi; “Türkiye'nin en zengin doğal ve tarihi hazinelerine sahip olan kış turizminin başkenti Erzurum, aynı zamanda birçok medeniyete beşiklik etmiş ve o medeniyetlerden günümüze kadar ulaşmış birçok tarihi eseri de bağrında taşımaktadır. Bu eserlerin turistik amaçlı ziyaret edilmeleri şehrimizin ayrı bir onur kaynağıdır.

Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın, “Müzeler Günü”nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar dileyerek, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”