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Vali Memiş'ten Yakutiye Belediyesinin Üç Kümbetler Projesine destek

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensuplarına kahvaltı veren Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum kalesi, Üç Kümbetler ve Ulu Caminin bulunduğu alanın Erzurum’un Sultanahmet’i olacağını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensuplarına kahvaltı veren Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum kalesi, Üç Kümbetler ve Ulu Caminin bulunduğu alanın Erzurum'un Sultanahmet'i olacağını söyledi.


Yakutiye Belediyesi'nce yürütülen üç kümbetler projesinden övgü ile bahseden Vali Memiş, örnek göstererek Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'ta teşekkür etti. Vali Memiş, “Dileğim bu projenin sürdürülmesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bu projeyi inceledik. Her türlü desteği aldık. Bu projenin içinde olduğu, bir Millet bahçesi projesi gerçekleştirmeliyiz" dedi.

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