Vali Memiş'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Ülkemizle birlikte Erzurum ili olarak, 2019- 2020 Eğitim-öğretim yılına girmenin sevinci ve heyecanı içindeyiz. Körpe ve temiz yürekleri okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpan yavrularımıza, okuluna yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve çok onurlu bir mesleği seçen öğretmenlerimize eğitim-öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. İnsan hayatında, aileden sonra en önemli basamak okuldur. Kişiyi hayata ve geleceğe hazırlayan, gelişme ve yetişme çabalarını başarıya ulaştıran, millî ve manevi değerlerimizi sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin arzu ve hedeflerimize ulaştıracak olan şüphesiz eğitim yuvasıdır. Hayatımızın en önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı aziz milletimizin ve yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Eğitim; milli çıkarlarımız ve toplumsal hayatımızın şekillenmesinde, istikbale yönelik adımlarımızın ve hedeflerimizin belirlenmesinde ve kalkınmış dünyayı yakalanması sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez unsurdur. Milli ve çağdaş temeller üzerine kurulmuş bir hayat çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar, Avrupa'nın en genç nüfus yoğunluğuna sahip devletimizin ve cumhuriyetimizin geleceği için de temel şartlardan en önemlisidir. Sevgili öğrenciler; başarı birden fazla faktöre bağlı bir olgudur. Başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı programlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenme yakalayacağımız başarının olmazsa olmaz şartıdır. Zararlı ve kötü alışkanlıklardan kaçınınız. Sizler milletimizin ümidi ve eğitimimizin temel taşlarısınız. Geçmiş tarihinizle övünç duyunuz ve geleceğe güvenle bakınız. Devletimizin ve ailelerinizin eğitim-öğretim alanında yaptıkları her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım sizler içindir. Sizler başarıyı yakaladıkça, toplum ve aile olarak bizler de mutlu ve huzurlu olacağız ve geleceğimize o denli güvenle bakacağız. Değerli öğretmenlerimiz; eğitimin temel taşı ve mimarı olan sizler, bu kutsal mesleğin onurlu bir üyesi olarak, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde yapacağınız her türlü fedakârlık her türlü takdirin üstündedir. " Dünyanın her tarafında toplumun en saygıdeğer unsurları şüphesiz öğretmenlerdir" diyen Baş Öğretmen Atatürk'ün işaret ettiği yolda çocuklarımızı yetiştirmede millî bir sorumluluk altında bulunduğunuzu asla ve asla hatırdan çıkarmayınız. Ülkemizin bugünkü ulaştığımız noktada sizlerin büyük pay ve emeğinin olduğunun bilincindeyiz. Aziz milletimizin geçmişinde ve bugününde sizlerin birikimi, emeği ve izinin olduğunun idrakindeyiz. Ülkemizin geleceği sizlerin sevgiyle ve şefkatle dolu yüreğinde olduğunu unutmayınız. Saygıdeğer velilerimiz; özlediğimiz, hedeflediğimiz okul, öğrenmeyi öğrenen ve sevdiren, düşünen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi kullanan, kendisiyle, çevresiyle ve değerleriyle barışık öğrenciler yetiştiren mekânlardır ve çocuklarımıza sunulan eğitimdir. Eğitim-öğretim sâdece ve sâdece okulda cereyan eden bir süreç değildir. Eğitimin ilk başladığı yer ailedir, siz ve annelerin şefkat yüklü kucağıdır. Başarıyı yakalamada anne ve baba olarak çocuğunuzun eğitimi konusunda öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli diyalog halinde olmanız sizlerin de vazgeçilmez görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmen ve velilerimize hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. Yeni öğretim yılının tüm ülkemize ve özelde ilimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”