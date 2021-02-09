Vali Okay Memiş Aşkale'de

Vali Okay Memiş'e ziyareti sırasında Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz da eşlik eti.

Vali Memiş ve beraberindeki heyeti Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, ilçe Jandarma Komutanı Gökhan Çamlıbel karşıladı.

Ziyaret esnasında ilçede yapılması planlanan Emniyet ve Jandarma hizmet binalarının yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Memiş, İlçe Kaymakamı Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış'tan bilgi aldı.