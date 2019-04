Vali Okay Memiş, Bilge öğrencileri kabul etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, lise ve ortaokul düzeyinde 76 proje ile TÜBİTAK bilim yarışmalarına katılan, 6 eserle Erzurum bölge sergisinde 1 eserle de Türkiye finallerinde temsil hakkı kazanan Özel Bilge Koleji'ni makamında ağırladı.

Proje tabanlı eğitime verdiği önemle tanınan Okay Memiş, Erzurum'un bu alanda en faal kurumunun öğrenci ve öğretmenleriyle biraraya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Okay Memiş, projelerin sergi süreçleri ve içerikleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, geleceğin Türkiye'sini inşa ederken proje tabanlı eğitime, yazılım ve kodlama çalışmalarına duyulan ihtiyacın üzerine vurgu yaparak okulun bu yöndeki faaliyetlerini canı gönülden desteklediğini bildirdi.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Eğitimde başarı, yanlışların yakalanmasıyla değil, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Başarılı olmak için mutlaka amacın açık ve net bir tanımının yapılmış olması, kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik programlarını düzenlenmesi gerekir. Amaçlarına ulaşanlar mutlaka amaçlarına inanan, amaçları doğrultusunda mücadele eden ve şartlarını yerine getirenler arasından çıkar" diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.