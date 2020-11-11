Vali Okay Memiş, Cağ Kebabı ve Et Entegre tesisi inşaatında incelemelerde bulundu

Oltu İlçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi öncülüğünde Oltu ilçesinde kurulacak Cağ Kebabı ve Et Entegre Tesislerinin idari bina inşaatını gezen Erzurum Valisi Okay Memiş ve aynı zamanda Oltu OSB Başkanı olan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan bilgiler aldı.

Vali Memiş, “Oltu'da destek verdiğimiz bütün projelerimiz sorunsuz hızlı bir şekilde ilerlemesinden son derece mutlu oluyorum. Çalışan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim önümüzdeki yıl sonu itibarıyla Oltu İlçemiz Cağ Kebabı ve Et Entegre Tesisine kavuşmuş olacak” dedi.