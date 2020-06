Vali Okay Memiş deprem bölgesinde

25 sıralarında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

Bugün sabah 09.51'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş Çat ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kaymakamlık önünde kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Hiçbir vatandaşa çadır yok denilmeyeceğini ifade eden Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çadır isteyen hiçbir vatandaşa yok demeyeceğiz ve temin edip kuracağız” dedi.

Vali Memiş, “Malumunuz olduğu gibi dün saat 17: 25 civarında deprem üssü Karlıova da deprem meydana gelmiştir. Karlıova bizlere yakın olduğu için Çat ilçemizde bu depremden etkilendi. Allaha şükür olsun mal ve can kaybı meydana gelmemiştir. Yaralanan bir iki vatandaşımızın durumu çok iyi. Bunun yanında evlerde küçük çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu tespit ettik. Jandarma ekiplerimiz 45 köyümüze ulaştı. Çat Kaymakamlığımız, Çat Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri AFAD ve ilçe emniyetimizle başında beri bu doğal afete müdahale ediyoruz. Bugünde Erzurum'da 5.6 şiddetinde önemli bir deprem meydana geldi. Şimdi 45 köyümüzün 32 mezramızın tamamına giriyoruz. Hepsine çadır kurup, hasar tespitlerini yapıp iaşelerini karşılayacağız. Allah'a şükürler olsun şu an korkulacak bir şey yok. Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın bu doğal afette emrindeyiz. Bütün kurumlar korkan vatandaşımıza öf bile demeyeceksiniz. Bu benim talimatımdır. Devlet devletliğini afette gösterir. Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir. Devlet bize bu kırmızı plakaları, forsa ve unvanı bunun için veriyor. Zor zamanlardan vatandaşımızın yanında olmamız için. Bizim tespitlerimize göre bin 200 çadıra ihtiyacımız var. Ama bu sayı artar. Bunu tecrübemizle iyi biliyoruz. Çünkü benim deprem tecrübem var. Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. En az iki katını 2 bin 500 çadır kuracağız. Ama arkadaşlara benim talimatım 5 bin çadır kuracağız. Her köyde hiçbir vatandaşımıza kim çadır istiyorsa çadır yok demeyeceğiz ve temin edeceğiz ve çadırları da kuracağız” diye konuştu.

Vali Okay Memiş, beraberindeki heyetle birlikte depremden etkilenin vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.