Vali Okay Memiş gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, basın mensuplarına verdiği önemden dolayı Vali Okay Memiş'e teşekkür etti.

Vali Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, gazeteciler gününü tebrik etti. Vali Memiş, “Bugün hem çalışan gazeteciler günü hem de Mülki İdare amirlerinin İdareciler günü. Bu vesileyle hem sizlerin hem de biz mülki idare amirlerinin günü olan 10 Ocak'ı tebrik ediyor, tüm gazeteci ve idareci olarak çalışanlara başarılı bir iş hayatı temenni ediyorum. Bu vesile ile gazetecilik görevini yerine getirmek uğruna hayatını kaybeden basın şehitlerine ve ebediyete intikal etmiş tüm medya mensubu arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Erzurum'da güçlü bir medya kültürü olduğunu gözlemledim

Basın gücünün dünyada kabul edildiğine dikkat çeken Vali Okay Memiş, Erzurum'da güçlü bir medya, güçlü bir gazetecilik kültürü olduğunu gözlemlediğini belirterek “Yaptığınız haberlerle bizleri olumlu ve olumsuz etkilediğiniz oluyor. Şehrinize bölgenize ve ülkenize katkınız çok büyük. Ben bir kentin gelişiminde o kentte yaşayanların sorumlu olduğuna inanırım. Bu nedenle eğer Erzurum geliştiyse bunda bütün yerel ve siyasi yöneticilerin etkisi ve katkısı vardır. Tabi bunun tam tersi de mümkündür” dedi.

Şehrin muhtelif sorunlarına değinen Vali Okay Memiş daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.