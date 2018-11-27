Vali Okay Memiş muhtarları dinledi

Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında, Palandöken ve Yakutiye ilçe muhtarlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Tarihi Müceldili Konağında gerçekleşen toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Vali Okay Memiş toplantıda muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum'da kısa süre önce göreve başladığını anımsatan Vali Okay Memiş, ‘bu toplantı sayesinde Muhtarlarımızla da tanışma fırsatı buldum. Sizlerle birlikte Erzurum'u kalkındırmak, Erzurum'u güzelleştirmek ve Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız.' dedi.

Köy idareleri tarihinin belediyelerden daha eskiye dayandığına dikkat çeken Vali Memiş, ‘köylerimiz bilinen en eski yerleşim birimlerimizdir. Köy idaresinin tarihi geçmişi 5 yüz yıldan daha fazladır. Osmanlı döneminden beri devam eden bir yönetim sistemidir. Muhtarlık diğer özellikleri itibariyle de yerel yönetimler açısından demokrasinin en bariz en önemli uygulama alanlarıdır. Köylerin temel altyapı hizmetlerinden sorumlu olan merciler büyükşehir belediyeleridir. Türkiye'nin alan itibariyle en geniş vilayetlerinden birisiyiz. Büyükşehir Belediyemiz imkânları ölçüsünde 1100 civarındaki köyümüze hizmet etmeye gayret ediyor. Büyükşehirlerde, İl Özel İdaresi olduğu zamanlarda valilikler bu görevi yerine getiriyordu. Bugün burada Palandöken ve Yakutiye ilçe muhtarlarımızla bir aradayız. Bizim, güvenlik asayiş haricinde eğitim, sağlık, turizm, gençlik ve spor gibi görevlerimiz devam ediyor. Ayrıca bizim valilik olarak bir de koordinasyon görevimiz var. Kapımızın sizlere ardına kadar açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz buraya ağalık, paşalık yapmaya değil hizmet etmeye geldik. İmkânlarımız ölçüsünde her zaman sizin yanınızda olacağımızı söylemek isterim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda söz alan muhtarlar yerine getirilen istekleri nedeniyle çalışma yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, yeni talep ve isteklerini dile getirdiler.