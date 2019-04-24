Vali Okay Memiş süt sanayicileri ile bir araraya geldi

Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Okay Memiş, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve süt sanayicileri katıldı.

Süt sanayicileri işletmelerinin hijyeniği ve soğuk zincir süt kurulumu projesi konularının ele alındığı toplantı öncesinde kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Memiş, süt işletmeciliğinin kolay olmadığını belirtti.

Bu konuda işletmelere kurallar doğrultusunda gerekli kolaylıkları sağlayacaklarını ifade eden Vali Memiş, “Zor şartlarda üretim yapan, hayvancılıkla uğraşan değerli çiftçilerimizin, üreticilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Dolayısıyla bir denge tutturacağız. Biz burada bir orta yol bulacağız. Bizler işletmelerimize her konuda yardımcı olacağız ve sizlerin de alması gereken tedbirler varsa alacaksınız” dedi.

YEM BİTKİSİ TOHUM DESTEĞİ SÜT ÜRETİMİNİ DE ARTTIRACAKTIR

Erzurum'da tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Vali Okay Memiş, “İkinci konumuz Kalkınma Ajansı'nın projelendirdiği ve Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve özellikle Ticaret Borsamızın öncülüğünde yürütülen soğuk süt projesi. Göreve geldiğim günden beri benim gündemim Erzurum'da hayvancılık ve turizmdir. Her iki alan da istihdam sağladığı, çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza para kazandırdığı için çok önemsiyoruz ve önceliğimizdir. Bunun için de göreve gelir gelmez sözler verdik, planlar yaptık ve hepsini tutmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tanıdığı imkânlar sayesinde yaklaşık 10 milyon lira valilik bütçesinden para ayırdık, bunun 5 milyonunu sadece yem bitkisi tohumu desteği olarak çiftçilerimize dağıtarak, Türkiye rekoru kırdık. Seneye yine devam edeceğiz. Bundan maksadımız büyük ve küçükbaş hayvancılıkta bir numara olmak. Bu otomatikman süt üretimini de artıracak bir çalışmadır. Dolayısıyla bizler bunu daha hijyenik standartlarda, programlamayı hedefliyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ HİJYENİK ŞARTLARDA DAHA KALİTELİ SÜT ÜRETMEK

Bazı projelerin özel sektörle birlikte devlet desteği ile yapınca daha verim alındığına dikkat çeken Vali Memiş, “Bu projeyi kamunun desteği ile Ticaret Borsası bünyesinde kurmuş olduğumuz şirket marifeti ile yürüteceğiz. Bir genel müdür atadık, diğer yöneticiler ve teknik elemanları var. Soğuk süt tankları ve buna uygun araçlarla sabah akşam sütü toplamaya başlayacağız. Bunda da bir standart belirlemek ve fiyatlandırma yapacağız. Belki aranızda bu işi yapan arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarla rekabet oluşturma derdinde değiliz ama standartları yükseltip çiftçilere kaynağında para vermek de bizim görevimiz. Bunu da çok önemsiyoruz. Maksadımız bu sektördeki kişileri silmek, ortadan kaldırmak katiyen değil ama rekabet şartlarını yükselterek daha hijyenik standartta süt temin edip işletmelere sunmak, böyle bir hedefimiz var” diye konuştu.