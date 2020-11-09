Vali Okay Memiş'ten 10 Kasım mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başkomutan Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla, yine milletiyle birlikte önüne çıkan tüm engelleri tek tek aşarak, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkmış olup, bağımsızlık mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimizle saygın ve unutulmaz bir lider olarak, şanlı tarihimizdeki doldurulamayacak yerini almıştır. Bugün O'nun işaret ettiği çağdaş ve aydınlık yolda, milletçe birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği hedef ve muasır medeniyet yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte daha büyük bir şevk ve heyecanla devam ettirmeliyiz. Hızlı değişimlerin ve çeşitli olayların yaşandığı dünyamızda, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok koruyarak, ülke kalkınmasını sağlamanın yolu, Asil Türk milletine yakışır şekilde, saygın ve onurlu bir duruş sergilemeliyiz. Bu vesileyle, en büyük özlemini dile getirerek, en veciz bir ifadeyle, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen, büyük önderimiz Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”