Vali Okay Memiş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kez 1921 yılında “ Emekçi Kadınlar Günü ” olarak kutlanmaya başlandığını belirten Vali Memiş, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belirtmek isterim ki, kadınlarımız toplumumuzun yapı taşı, ailelerimizin varoluşsal değerleridir. Aile dokusunun mihenk taşı, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımıza hak ettikleri değeri hatırlatmak, onların karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulmak için, gereken toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Kadınların sevgi, fedakârlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi olup, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun oluşumunda en önemli mimarları ve kahramanlarımızdan olduğunu dile getiren Vali Memiş mesajında şunları kaydetti;

“Peygamber Efendimiz bir Hadis- i Şeriflerinde “Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır” buyurarak, İslamiyet'in kadınlara verdiği öneme dikkat çekmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına büyük değer vermiştir, bunu “ Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ” sözleriyle kadının sosyal hayattaki önem ve değerine dikkat çekmiştir.

Şefkat, merhamet ve sevgi dolu, o muhteşem yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, ülkemize değer katan, dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren, genç nesillere ışık tutan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.”