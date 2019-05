Vali Okay Memiş'ten Engelliler Haftası kutlaması

Birleşmiş Milletlerin üyesi olan tüm ülkelerde her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki hafta, “Engelliler Haftası” ve 10 Mayıs tarihi de “Engelliler Günü” kabul edildiğinden Erzurum'da da başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Vali Okay Memiş, “Toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan engellilere, her kesiminin sahip çıkması, onların topluma kazandırılmaları ve kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri için gereken çalışmaların yapılması, gerek toplumsal ve gerekse kamusal desteğin verilmesi ve istihdam imkânlarının da oluşturulması gerekmektedir” dedi.

10-16 Mayıs tarihleri arasındaki “Engelliler Haftası” nedeniyle, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum ve İlçelerinde de, engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla, bu sorunların çözümüne yönelik, çeşitli faaliyetlere yer verileceğini kaydeden Vali Memiş daha sonra şunları kaydetti;

“Valiliğimizce de, engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü ve onların günlük yaşantılarını kolaylaştırıcı, başta rehabilitasyon eğitimleri olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ağır ve sürekli engelli olan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bakım ücreti adı altında aylık nakdi ücret ödenerek, engelli vatandaşlarımızın toplumsal aktivitelerinin sürdürülmesine destek olunmaktadır

Kutlayacağımız bu hafta vesilesiyle, engelli vatandaşlarımıza ve onların değerli ailelerine en kalbi duygularımla sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”